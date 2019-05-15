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斗六大圳通水圳頭祭 滋潤雲嘉萬頃農田

2019-05-15 18:52中央社 雲林縣15日電

斗六大圳每年5月15日啟動通水灌溉期，雲林農田水利會今天在林內觸口分水門，舉行俗稱圳頭祭的通水典禮，再度勾起人們對於斗六大圳由國人獨力建造的輝煌歷史記憶。

雲林農田水利會準備三牲等祭品，上午由會長林文瑞率大斗六灌溉區的會務委員、水利小組長、班長及農民會員等敬拜天地，祈求斗六大圳年度通水順利。

林文瑞指出，斗六大圳的取水權利從每年5月15日至12月31日，水源引自濁水溪（早期也引自清水溪），流經雲林縣林內鄉、斗六市、古坑鄉、嘉義縣大林鎮等4地23村里，灌溉1萬多公頃農田。

林文瑞表示，斗六大圳通水流經萬頃農田，稻米、蔬果的文旦、柳丁、火龍果等都受到滋潤，舉行圳頭祭祈求通水順利，也讓農民安心用水無虞，農產品都暢銷大賣。

根據雲林農田水利會的斗六大圳沿革，斗六大圳於民國36年8月開始興建，當時日本人已經離開台灣（台灣經日本統治後於民國34年光復），又逢社會動盪，苦無經費與工程人員，幸得美援而順利進行。

斗六大圳沿革記載，當時擔任會長的謝堡丁率團隊克服萬難，於46年完成主幹線，之後包含原幹線擴建與新建幹線的斗六大圳幹線續建工程於96年竣工，全長近29公里的綠美化大圳完成，其中續建工程約15公里。

林文瑞表示，台灣早年土地貧瘠，缺乏灌溉系統，謝堡丁在興建之初發出豪語，要大斗六區「石礫上將生長花果」，如今印證夢想實現，斗六大圳工程雖然不如嘉南大圳和日本水利工程技師八田與一出名，但斗六大圳卻是台灣光復後，第一個由台灣人自行設計和興建的水利灌溉工程，值得驕傲與讚揚。

斗六農田水利會農民

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