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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

侯友宜回家鄉朴子市感恩回饋 獲贈榮譽市民傑出校友

2019-05-15 17:43聯合報 記者魯永明╱即時報導

新北市長侯友宜出身嘉義縣朴子市，是賣豬肉攤商之子，今天下午載譽返鄉感恩回饋之 旅，隨行2名旅外企業家李文慶及陳立白，共捐200萬元給市公所仁愛基金，朴子市長吳品叡贈榮譽市民狀，母校東石國中贈傑出校友狀給侯，侯友宜允諾協助行銷家鄉農產，參拜配天宮媽祖及贈匾，侯市長受到鄉親老師學弟妹熱情歡迎，返鄉活動超過原定行程，濃濃鄉情師生情讓侯滿滿感動。

吳品叡在公所送榮譽市民狀給侯友宜，並贈全國知名彩繪大師蔡龍進與她聯合創作關公畫像，一雙朴子文創作品媽祖繡花鞋，到場有多名議員、市民代表、里長及立委參選人林江釧，會後吳品叡陪侯友宜參拜配天宮，回侯當年就讀母校朴子國小、東石國中參觀。

「咱嘉義囝仔靠勤勞打拚」侯友宜64年離鄉出外打拚，他細數童年及中小學求學過程，最懷念水道頭，配天宮及母校，他說，他只是賣豬肉攤商之子，沒有關係背景，靠比別人努力打拚，選市長不在人生規劃， 榮譽市民狀是責任，他將協助地方回饋家鄉，協助行銷家鄉農產。

吳品叡說，公所財政困難，扶助邊緣戶吃力； 隨同侯友宜威剛科技公司董事長陳立白及企業家李文慶，當場各捐百萬元做仁愛基金。隨後侯友宜參拜配天宮，感恩媽祖庇佑當選，贈匾配天宮，最後再分別回母校朴子國小及東石國中，見到國中導師戴全明，畢業紀念冊上寫「將相原無種，男兒當自強」，成為侯自我惕勵座右銘，師生情深，東石國中校長黃國軍贈傑出校友狀給侯友宜。

戴全明說，侯從小就有正義感，盡忠職守，侯讀國中當風紀股長，很有正義感，幫助老師維持班上風紀秩序，盡忠職守，連比他高壯同學犯規，他都毫無懼色糾正，還訂班上風紀公約，以擦玻璃等勞動作為，取代犯規處罰。

新北市長侯友宜(左四)返鄉參拜配天宮媽祖及贈匾。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜(左四)返鄉參拜配天宮媽祖及贈匾。記者魯永明／攝影
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新北市長侯友宜(左)回母校東石國中，見到國中導師戴全明(右)，畢業紀念冊上寫「將...
新北市長侯友宜(左)回母校東石國中，見到國中導師戴全明(右)，畢業紀念冊上寫「將相原無種，男兒當自強」，成為侯自我惕勵座右銘，師生情深。記者魯永明／攝影
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東石國中校長黃國軍(右)贈傑出校友狀給新北市長侯友宜(左)。記者魯永明／攝影
東石國中校長黃國軍(右)贈傑出校友狀給新北市長侯友宜(左)。記者魯永明／攝影
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朴子市長吳品叡(左)贈全國知名彩繪大師蔡龍進與她聯合創作關公畫像給新北市長侯友宜...
朴子市長吳品叡(左)贈全國知名彩繪大師蔡龍進與她聯合創作關公畫像給新北市長侯友宜(右)。記者魯永明／攝影
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朴子市長吳品叡(左)送榮譽市民狀給新北市長侯友宜(右)。記者魯永明／攝影
朴子市長吳品叡(左)送榮譽市民狀給新北市長侯友宜(右)。記者魯永明／攝影
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侯友宜東石媽祖

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