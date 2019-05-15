侯友宜回家鄉朴子市感恩回饋 獲贈榮譽市民傑出校友

2019-05-15 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



新北市長侯友宜出身嘉義縣朴子市，是賣豬肉攤商之子，今天下午載譽返鄉感恩回饋之 旅，隨行2名旅外企業家李文慶及陳立白，共捐200萬元給市公所仁愛基金，朴子市長吳品叡贈榮譽市民狀，母校東石國中贈傑出校友狀給侯，侯友宜允諾協助行銷家鄉農產，參拜配天宮媽祖及贈匾，侯市長受到鄉親老師學弟妹熱情歡迎，返鄉活動超過原定行程，濃濃鄉情師生情讓侯滿滿感動。

吳品叡在公所送榮譽市民狀給侯友宜，並贈全國知名彩繪大師蔡龍進與她聯合創作關公畫像，一雙朴子文創作品媽祖繡花鞋，到場有多名議員、市民代表、里長及立委參選人林江釧，會後吳品叡陪侯友宜參拜配天宮，回侯當年就讀母校朴子國小、東石國中參觀。

「咱嘉義囝仔靠勤勞打拚」侯友宜64年離鄉出外打拚，他細數童年及中小學求學過程，最懷念水道頭，配天宮及母校，他說，他只是賣豬肉攤商之子，沒有關係背景，靠比別人努力打拚，選市長不在人生規劃， 榮譽市民狀是責任，他將協助地方回饋家鄉，協助行銷家鄉農產。

吳品叡說，公所財政困難，扶助邊緣戶吃力； 隨同侯友宜威剛科技公司董事長陳立白及企業家李文慶，當場各捐百萬元做仁愛基金。隨後侯友宜參拜配天宮，感恩媽祖庇佑當選，贈匾配天宮，最後再分別回母校朴子國小及東石國中，見到國中導師戴全明，畢業紀念冊上寫「將相原無種，男兒當自強」，成為侯自我惕勵座右銘，師生情深，東石國中校長黃國軍贈傑出校友狀給侯友宜。