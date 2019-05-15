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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

虎尾科大就業博覽會登場 2500個職缺平均30K起跳

2019-05-15 17:13聯合報 記者李京昇╱即時報導

畢業季即將到來，國立虎尾科技大學與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今天在校園舉辦就業博覽會，邀請近70家廠商設攤徵才，超過2500個職缺，平均月薪30K以上，不少應屆畢業生、研究生都前來應徵。

今年共吸引漢翔航空、元翎精密、宏全國際、豐泰企業、台塑河靜鋼鐵、今國光學、正新橡膠工業、聯華食品工業、旭泰精密機械、上銀科技、東隆五金工業等多家知名企業。

但不少企業人資認為，近年來應徵不易；上銀科技人資資深管理師莊惠珊說，該公司缺乏電機、機械等人才，求才不介意有無經驗，但最怕求職者不穩定，現在許多年輕人多半沒有明確方向，每個職缺都想試試看，但這樣反而讓企業難媒合。

東隆五金工業人資經理蔡尚憲表示，他發現近年來，年輕人不願留在中南部工作，寧可北上打拼，因此廠區設在嘉義民雄的公司，在徵才上不易。

但該企業屬外商公司，其優勢是5年內有晉升機會、每年調薪，還能夠接軌國際與外國企業接觸，適合挑戰自我，他也建議民眾求職不能只看薪水、公司知名度，要找到自我價值和適合自己的工作。

就讀虎尾科大自動化科黃姓碩士生說，他碩士學業還沒完成，今天來填寫履歷，是希望先了解職場以及未來可能適合的職缺。

今天登場的就業博覽會有2500個職缺。記者李京昇／攝影
今天登場的就業博覽會有2500個職缺。記者李京昇／攝影
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不少社會新鮮人來填寫履歷。記者李京昇／攝影
不少社會新鮮人來填寫履歷。記者李京昇／攝影
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虎尾科技大學與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天舉辦就業博覽會。記者李京昇／攝影
虎尾科技大學與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天舉辦就業博覽會。記者李京昇／攝影
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