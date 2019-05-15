虎尾科大就業博覽會登場 2500個職缺平均30K起跳

2019-05-15 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



畢業季即將到來，國立虎尾科技大學與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今天在校園舉辦就業博覽會，邀請近70家廠商設攤徵才，超過2500個職缺，平均月薪30K以上，不少應屆畢業生、研究生都前來應徵。

今年共吸引漢翔航空、元翎精密、宏全國際、豐泰企業、台塑河靜鋼鐵、今國光學、正新橡膠工業、聯華食品工業、旭泰精密機械、上銀科技、東隆五金工業等多家知名企業。

但不少企業人資認為，近年來應徵不易；上銀科技人資資深管理師莊惠珊說，該公司缺乏電機、機械等人才，求才不介意有無經驗，但最怕求職者不穩定，現在許多年輕人多半沒有明確方向，每個職缺都想試試看，但這樣反而讓企業難媒合。

東隆五金工業人資經理蔡尚憲表示，他發現近年來，年輕人不願留在中南部工作，寧可北上打拼，因此廠區設在嘉義民雄的公司，在徵才上不易。

但該企業屬外商公司，其優勢是5年內有晉升機會、每年調薪，還能夠接軌國際與外國企業接觸，適合挑戰自我，他也建議民眾求職不能只看薪水、公司知名度，要找到自我價值和適合自己的工作。