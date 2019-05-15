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5月18日博物館節 台南館藏精銳盡出嘉義推小旅行

2019-05-15 17:16中央社 15日電

5月18日是「國際博物館日」台南博物館預定自當天起為期1個月，全市博物館等展館都展出重要館藏。嘉義縣政府推出小旅行體驗行程、工作坊，民眾還能集章兌換限量馬克杯。

台南市長黃偉哲今天在國立台灣歷史博物館宣布，2019台南博物館節5月18日啟動，今年主題是「課外獨物」，參加節慶的各館將展出重要館藏，讓人一窺這些文物的迷人風采。

黃偉哲表示，有人說台南整座城市就像個博物館，公共工程常挖到史前遺跡或考古重要據點，有些居民覺得生活不便，甚至造成工程延宕，但這正是台南可愛及饒富趣味的地方。

台南市政府文化局長葉澤山說，隨著台南市美術館、左鎮化石園區、消防史料館的營運、及國立台灣史前文化博物館南科考古館試營運，邁進第三年的台南博物館節將更多元豐富。

他表示，全市將有49個博物館及地方文化展館投入參與博物館節，19輛博物館攤車5月21日起將齊集南紡購物中心，行動博物館也會出動開往東山區、南化區、龍崎區等8所偏鄉小學，演出戲劇，再搭配館藏特色和書籍，培養學子對在地文化的認同與多元視角。

台南博物館節5月18日登場，6月16日閉幕，市府邀請各地遊客到台南發掘博物館舍的活力及在地的城市記憶。

嘉義縣文化觀光局今天表示，嘉義縣14所地方文化館舍呼應博物館日整合相關活動，5月18日至26日期間推出「吟遊諸羅－說走就走！」集章跑跳活動，只要在518活動摺頁蓋滿5所地方文化館特色戳章，就可兌換限量太平馬克杯或精美禮物。

另外，5月18日、19日兩天還推出2條路線接駁專車，方便民眾走訪地方文化館。嘉義縣長翁章梁邀請全國民眾來嘉義尋找熟悉的老地方、老朋友，並品嚐在地老味道。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，文觀局以「吟遊諸羅」作為地方文化館品牌，在518博物館日安排518小旅行、體驗工作坊6場次及特展4場次，相關資訊可上嘉義縣文化觀光局網站https://www.tbocc.gov.tw/查詢活動訊息。

博物館考古

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