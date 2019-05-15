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影／外傘頂洲垃圾多 雲嘉兩縣環保局長探勘要辦淨灘

2019-05-15 15:02聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義、雲林二縣環保局長張根穆、張喬維，今天上午共同搭海巡艇，從嘉義出海到外傘頂洲，勘查海洋垃圾分布狀況，對於海漂廢棄物數量、種類直言狀況複雜，除台灣還有來自東南亞及中國大陸海漂垃圾，接續將透過雲嘉治理平台討論，如何舉辦淨灘，並規劃集合民間及公部門力量，共同清除海漂垃圾。

張根穆、張喬維，今天邀請成功大學教授水工試驗所陳平研究團隊，會同嘉義海巡隊及 海委會 海洋保育署專委李筱霞等人，搭乘海巡艇從嘉義布袋出海，到外傘頂洲勘查海漂廢棄物現況，調查海漂物種類、來源，眾人登洲看見堆積在眼前，遍布2公里長海漂垃圾、廢蚵棚，直言「數量真的很多，一次可能清不完！」

張根穆表示，外傘頂洲海漂廢棄物狀況蠻複雜，除台灣本地垃圾，當地漁民廢棄蚵棚，從寶特瓶或廢棄物外觀文字，研判很多來自東南亞及中國大陸，這部分就涉及了海漂廢棄物源頭如何管理問題。

他說，因為數量多，加上外傘頂洲若沒有民間船支援、海巡隊協助，一般環保單位想清理都很困難。未來可透過民間及公部門各機關，一起清除這些海漂垃圾，時程規劃可能在6月中旬後。

「可透過雲嘉嘉治理平台討論！」張喬維表示，外傘頂洲行政劃分在雲林縣，將和嘉義縣一起討論清除垃圾，或許可邀請更多民間單位參與淨灘活動。

他認為，外傘頂洲擁有很好自然資源，這裡的漂流木也可邀請藝術家創作，天氣許可也可在這裡辦活動，對於觀光客很具吸引力。

雲嘉兩縣環保局長張喬維、張根穆，共同搬運沙灘上廢棄保麗龍。記者卜敏正／攝影
雲嘉兩縣環保局長張喬維、張根穆，共同搬運沙灘上廢棄保麗龍。記者卜敏正／攝影
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從寶特瓶外觀文字，發現海漂垃圾來源，從東南亞到中國大陸都有。記者卜敏正／攝影
從寶特瓶外觀文字，發現海漂垃圾來源，從東南亞到中國大陸都有。記者卜敏正／攝影
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嘉、雲二縣環保局長張根穆（左三起）、張喬維，今天搭海巡艇到外傘頂洲，勘查海洋垃圾...
嘉、雲二縣環保局長張根穆（左三起）、張喬維，今天搭海巡艇到外傘頂洲，勘查海洋垃圾分布。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣環保局現場架設空拍機，調查海漂垃圾數量、位置。記者卜敏正／攝影
嘉義縣環保局現場架設空拍機，調查海漂垃圾數量、位置。記者卜敏正／攝影
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環保局長張根穆檢視沙灘上的廢棄蚵棚。記者卜敏正／攝影
環保局長張根穆檢視沙灘上的廢棄蚵棚。記者卜敏正／攝影
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外傘頂洲海漂垃圾多，其中廢棄蚵棚、竹架數量相當多。記者卜敏正／攝影
外傘頂洲海漂垃圾多，其中廢棄蚵棚、竹架數量相當多。記者卜敏正／攝影
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眾人撿拾海漂垃圾，調查垃圾來源。記者卜敏正／攝影記者卜敏正／攝影
眾人撿拾海漂垃圾，調查垃圾來源。記者卜敏正／攝影記者卜敏正／攝影
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眾人撿拾海漂垃圾，調查垃圾來源。記者卜敏正／攝影
眾人撿拾海漂垃圾，調查垃圾來源。記者卜敏正／攝影
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外傘頂洲廢棄物海巡

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