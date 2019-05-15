基進黨與中部團體成立「護台防中」小組反統戰法

2019-05-15 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台灣基進黨與中部多個民間團體今天在台中市政府前召開記者會，宣布成立「護台防中立法行動」中部小組，正式投入反統戰的街頭宣傳，希望將人民的聲音傳達給選區立委，要求盡速通過相關法案，防堵中國滲透。

台灣中社社長廖宜恩表示，民進黨政府一直認為台灣可以維持現狀，但現狀已經不可維持，中國對企業、黑道、媒體的收買到了無孔不入的地步，台灣媒體到中國「聽訓」事件只是冰山一角，只有把中國定位是台灣的敵對國家，修訂相關國安法令，才能防制中國滲透台灣。

活動發起人、基進黨主席陳奕齊表示，去年的九合一選舉境外網軍影響甚鉅，為確保明年大選可以真正表達台灣人民的心聲，參考澳大利亞在西元2018年通過的反外國勢力干預法、外國勢力透明化法案，以及美國的外國代理人登記法，草擬出屬於台灣的敵對勢力清除草案，將投入各地的遊說與宣傳，已有近8000人連署。

陳奕齊指出，目前「護台防中」立法小組已成立北中南地區小組，將投入各地的遊說與宣傳；另外，台灣版「外國代理人登記法」草案的連署人數近8000人，已進入立法院遊說階段，後續還有6個修法要努力，才能有系統地處理中國滲透。

好民文化行動協會理事長楊宗澧也表示，面對中國勢力的滲透，從地方到中央，從政黨到一般人民，應該全國總動員，對抗中國併吞的野心，展現守護台灣民主價值的決心。

基進黨中部組織部特派蘇盈安指出，法案連署活動將持續到明年大選前，目前希望衝到60萬人，除了組宣講小組上街團宣傳，未來也會發起全台大船連行動。