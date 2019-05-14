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王定宇邀農業官員下鄉 駁稻價下跌流言

2019-05-14 18:57中央社 台南14日電

台南市民進黨籍立委王定宇今天邀請行政院農委會農糧署南區分署長姚志旺與歸仁區農民座談，駁斥坊間流傳可能影響稻穀收購價的假消息，籲請農民不要因輕信而賤價出售。

王定宇表示，台南一期稻作陸續進入收割期，坊間最近卻傳出有糧商刻意壓低收購價的流言，導致有農民擔心收益受損，今天特地邀請官員下鄉說明。

與會稻農指出，近日傳出有糧商開出每台斤約新台幣8元的收購價；甚至傳出因市場波動，收購價可能更低的說法。農民擔心市埸是否已遭到壟斷，農政單位應予以正視。

姚志旺表示，以在地秈稻為例，就算含水量達32%，公糧每台斤的收購價至少還維持在8.31元。希望農民不要受到流言影響，導致權益受損。

姚志旺指出，農委會最近增加了一些措施來增加稻農的收入。例如先前台南地區每公頃公糧收購量限定為6200公斤，現在已提升為8200公斤，讓農民不用為未完成收購的餘糧所苦。

他說，農民若已決定由糧商收購，領取政府每公頃1萬3500元補助，但後來又認為公糧收購條件更佳，也可更改由公糧收購。透過多一種選擇，更能確保農民權益。

王定宇表示，不論是收購的價格或數量，農糧署確實作了很多努力。但農民對訊息的接收度較差，期待台灣的農政單位能與時俱進，強化訊息揭露的深度與廣度，守護農民權益。

農民王定宇農委會

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