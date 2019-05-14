舊嘉義市公所活化 市府決定部分土地先開放市民停車

2019-05-14 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



舊嘉義市公所閒置11年，嘉義市府決定採用委託民間機構重建營運（ROT)，讓市公所活化再利用，不要變成蚊子館，財政稅務局長林瑞彥說，原則上希望保留舊市公所風貌，例如保留市議會、市長和議長辦公室，讓嘉義人的記憶能保存，不過歷史建物要修繕和更動，都要先報給文化局文資審議會核定。

嘉義市議會今天開議，議員戴寧建議市府，舊公所應該與各局處橫向聯繫，ROT之外，也要多加利用公所土地。林瑞彥說，都有跨局處的聯繫，例如目前正討論與交通處合作，先將部分土地開放給市民停車，讓市民利用附近停車位。

嘉義市公所1954年成立，市府2005年搬遷去新大樓，原本要拆除，但是嘉義市人共同記憶，文化局2016年核定為歷史建物，便閒置至今，市府採用ROT方案，目前已召開兩次規畫會。

目前設計公司提出3項方案，有文創加上商業，有藝文咖啡廳、文創精品展和餐廳等營運方式，第2方案是在文創、商業外再加入住宿，增加16間旅館，平均房價為2400元，第3種則是成立「木都」，販售木業商品、工作坊和育成中心等，但具體規畫未定。