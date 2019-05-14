華濟醫院欠稅荒廢 新團隊接手將轉型600床長照機構

2019-05-14 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



欠稅荒廢的嘉義縣太保市華濟醫院3年多前行政執行署嘉義分署拍賣，由兆豐資產管理公司以4億7552萬元承受，兆豐轉賣皇家護理集團與三和健康組成的團隊，將投資轉型長照機構。資料照片／行政執行署嘉義分署提供 分享 facebook 嘉義縣太保市荒廢華濟醫院大樓及興建中的兒童醫院，積欠銀行團40餘億元及9000多萬元欠稅，3年多前行政執行署嘉義分署拍賣，由兆豐資產管理公司以4億7552萬元概括承受。

縣府經濟發展處長江振瑋表示，兆豐轉賣皇家護理集團與三和健康組成的團隊，皇家董事長黃明發及三和健康董事長張水江上個月拜會縣長翁章梁，計畫將華濟改為長照機構，承諾未來投資10億元，轉型600床長照機構。

長照2.0政策上路，嘉縣老化比例全國居冠，照護產業需求增加，長照機構不足，縣長翁章梁積極推動長照，在馬稠後工業區二期規劃照護醫療產業專區，今天再傳荒廢華濟醫院將轉型長照機構好消息 。

江振瑋說，兆豐承受華濟不良債權，今年轉賣皇家護理集團與三和健康組成的團隊，皇家董事長黃明發、三和健康董事長張水江，上個月拜會縣長翁章梁，爭取將華濟醫院改設長照機構，承諾未來在當地投資10億元，華濟轉型長照機構預計開發600床床位，因依長照服務法，長照機構床數最高不得逾200床，新經營團隊將申請居住型、日照（社區型）、養護型各200床共3張不同執照。

行政執行署嘉義分署說，華濟醫院是80、90年代雲嘉大型醫院，86年曾創下私人醫院短短1年5個月升級區域級教學醫院紀錄，95年發生負責人偽造診斷書、詐領健保費案，停業至今，華濟大樓及興建中兒童醫院荒廢，淪為蚊子館。

因華濟負責人李明憲及醫院大樓業主蔡錦堂等積欠銀行團40餘億元及滯納地價稅、房屋稅、綜合所得稅、遺產稅、勞保費等9700餘萬元，法院99年查封華濟大樓及興建中的兒童醫院，因案情及占有使用狀況複雜，遲遲無法拍賣，103年4月變更查封案號由嘉義分署執行，分署多次履勘排除阻擾，終於由兆豐資產承受，拍賣案塵埃落定。