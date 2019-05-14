國中教育會考前 黃敏惠持「智慧扇」參拜為考生祈福

2019-05-14 16:50 中央社 嘉義市14日電



108年國中教育會考將於18、19日舉行，嘉義市政府準備扇子為考生消暑。市長黃敏惠今天前往鎮南聖神宮參拜孔子、文昌帝君，並持「智慧扇」過爐，祈求考生考取最佳成績。

黃敏惠表示，鎮南聖神宮祭祀孔子、文昌帝君，民國53年嘉義孔廟修建完成前，嘉義市祭孔大典都在鎮南聖神宮舉行，因此鎮南聖神宮有「舊孔廟」之稱，每逢考季，都會有許多考生前往祈求金榜題名。

她說，國中教育會考是孩子們人生第一場大考，市府特別準備「智慧扇」供考生與家長消暑。「智慧扇」由插畫家SMART莊信棠設計圖案，搭配鼓勵與詼諧的文字，相當療癒，希望考生心神更安定。

鎮南聖神宮董事長林金城表示，隨著考季來臨，許多考生會準備智慧金、准考證、青蔥到廟內參拜，因「蔥」與「聰」諧音，象徵祈求聰明，祈求金榜題名。

市府表示，今年國中教育會考，嘉義市設有嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工3個考場，預期天氣炎熱，市府提醒考生與家長注意補充水分，考試期間最好的飲品為白開水，飲食盡量清淡，以平常心應考。