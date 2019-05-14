綠能屋頂全民參與破功 中央沒誘因台中掛零

2019-05-14 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



配合蔡英文總統2025非核家園目標，行政院推出太陽能發電、風力發電等綠能政策，但部分綠能政策推動卻牛步化。台中市議員張廖乃綸在市議會財經業務質詢指出，行政院106年11月推出「綠能屋頂 全民參與」行動計畫，推全民打造綠能家園，地方政府遴選營運電商，協助民眾在自家屋頂設置太陽光電系統，完工後所發的電，電商保證收購20年，再回饋10%以上的躉購費率回饋金給民眾。不過至今還沒有民宅裝設。

張廖乃綸說，台中市政府在前市長林佳龍任內就配合推動這項計畫，示範階段選在西屯區及南屯區為推動區域，以30坪屋頂面積計算，裝設太陽能發電系統後，大約有10KW的裝置量，屋主每個月約可以得到600多元的回饋。

張廖乃綸質疑，西南屯區土地寸土寸金，屋齡比較新的透天厝每戶2500萬起跳，在自家屋頂裝設太陽能板變成小型發電廠，每個月只有600多元電費回饋，實在缺乏誘因，屋齡偏高的透天厝，屋頂及房屋結構能否承受太陽能板及發電系統的重量也有疑慮。

張廖乃綸追問經發局，一年多過去了，倒底有多少民宅配合這項計畫在屋頂裝設太陽能發電系統?經發局公用事業科科長鍾偉政坦承，推行狀況不是很好，只有幾戶在談、還沒裝設，其他縣市推行的狀況也不理想。

張廖乃綸指出，行政院經濟部說這項綠能屋頂 全民參與計畫，可望在109年底前額外增加200萬KW屋頂型太陽光電，到現在台中市仍掛零，全國恐怕連萬分之1、萬分之2的裝置容量都不到，中央的綠能政策形同空談。經發局長高禩翔也認為，109年前額外增加200萬KW屋頂型太陽光電的目標不可能達成。