大客車違規行駛雲46線道路 西螺警局：加強取締

2019-05-14 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林154縣道轉往西螺鎮埤頭里四塊厝仔的雲46道路，路幅狹小僅有雙向道，非大客車准許行駛道路，但常有大客車、砂石車違規行駛，地方盼望設置禁行路牌，西螺警察分局則強調，將會加強路段交通違規取締。

埤頭里里長李美玲及鄰長黃芳城說，該路段道路經常見砂石車違規行駛，路面因大客車重量輾壓已出現些微裂痕、地基滑動，且鄰近有小學，交通安全問題令人堪慮。

西螺警分局埤源派出所近日在埤源活動中心舉辦社區治安會議，李美玲與多位里民反映，盼望警方能夠幫忙；西螺警察分局長陳立祺指出，民眾所反映違規情形警方將加強取締，並宣導用路人遵守交通規範以維護安全。

西螺鎮埤頭里有砂石車利用縣府非准許道路行駛，當地民眾唯恐有交通安全上疑慮，埤頭里里長李美玲及鄰長黃芳城於日前召開社區治安會議反映民意，警方表示將加強該路段交通違規取締。

西螺警分局埤源派出所日前於埤源活動中心舉辦社區治安會議，親自到場了解地方民眾的建言與需求。西螺鎮鎮代表主席林俊甫、埤頭里里長李美玲及里民數十人與會。