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大客車違規行駛雲46線道路 西螺警局：加強取締

2019-05-14 15:39聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林154縣道轉往西螺鎮埤頭里四塊厝仔的雲46道路，路幅狹小僅有雙向道，非大客車准許行駛道路，但常有大客車、砂石車違規行駛，地方盼望設置禁行路牌，西螺警察分局則強調，將會加強路段交通違規取締。

埤頭里里長李美玲及鄰長黃芳城說，該路段道路經常見砂石車違規行駛，路面因大客車重量輾壓已出現些微裂痕、地基滑動，且鄰近有小學，交通安全問題令人堪慮。

西螺警分局埤源派出所近日在埤源活動中心舉辦社區治安會議，李美玲與多位里民反映，盼望警方能夠幫忙；西螺警察分局長陳立祺指出，民眾所反映違規情形警方將加強取締，並宣導用路人遵守交通規範以維護安全。

西螺鎮埤頭里有砂石車利用縣府非准許道路行駛，當地民眾唯恐有交通安全上疑慮，埤頭里里長李美玲及鄰長黃芳城於日前召開社區治安會議反映民意，警方表示將加強該路段交通違規取締。

西螺警分局埤源派出所日前於埤源活動中心舉辦社區治安會議，親自到場了解地方民眾的建言與需求。西螺鎮鎮代表主席林俊甫、埤頭里里長李美玲及里民數十人與會。

分局長陳立祺表示：砂石車行駛道路應依照縣府公告路段，陳分局長同時感謝里民熱情的參與治安會議，提出眾多治安等相關議題，一起維護轄內安全，鄉親若有任何問題，也可以主動至派出所提出，警方會盡所能提供相關幫助。

西螺警察分局長陳立祺（站立者）表示，將會加強該路段交通取締。圖／警方提供
西螺警察分局長陳立祺（站立者）表示，將會加強該路段交通取締。圖／警方提供
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雲46線道路非大客車准許行駛道路，但仍有不少砂石車、大客車違規行駛。記者李京昇／...
雲46線道路非大客車准許行駛道路，但仍有不少砂石車、大客車違規行駛。記者李京昇／攝影
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砂石警察交通違規

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