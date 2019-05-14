防職災有保障！勞動部與嘉太工業區廠協會締結安全伙伴

2019-05-14 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心與嘉義縣嘉太工業區廠商協進會，今天上午在太保市嘉太工業區服務中心締結安全伙伴關係，共同宣示攜手合作降低職業災害，承諾2年合作期間，協助嘉太廠協會58家廠商改善工作環境、建立安全衛生自主管理制度，降低職業災害，提升企業整體競爭力。

安全伙伴簽署儀式在勞動部長許銘春與縣長翁章梁見證下，由安全衛生署南區職業安全衛生中心主任許峯源，與嘉太工業區廠商協進會理事長張裕隆代表簽署，期待落實零職災，勞資和諧再創經濟高峰，這是嘉義縣市首次締結為安全伙伴。

簽署宣言明示，職安中心與嘉太工業區廠商協進會締結為安全伙伴，秉持「尊重生命，以人為本」為核心價值，以建立安全化的工作環境、保障勞工生命安全為目標，將結合雙方資源推動合作計畫，為降低職業災害及創造臺灣工業產業安全做努力。

許銘春說，確保安全衛生工作環境是勞動部重要政策，企業和勞工都是國家重要資產，勞動安全檢查非以處罰為目的，希望讓企業落實零職災目標，深植職場安全與勞工身心健康兼顧的文化。翁章梁表示，中小企業是經濟進步重要原動力，勞資和諧才能共創未來，未來縣府會積極輔導企業落實安全衛生管理，維護勞工工作安全與健康，盼政府和民間企業合作，帶動嘉義不同產業提升安全衛生，留住人才在嘉就業。