嘉義市舊菸廠閒置20年 終於跨出活化第一步

2019-05-14 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市公36用地原本供公賣局菸藥廠使用，2004年關廠後，就一直閒置至今，3公頃的土地未開發活化，嘉義市府今年2月向文化部提出「嘉義市影視產業計畫」，希望未來能拍辦理影展、拍攝城市主題電影和短片拍攝競賽等，市府團隊北上爭取經費，本月2日成功爭取到補助款1239萬元經費，閒置20年的土地終於跨出活化第一步。

市長黃敏惠說，公36成為公園用地後，一直無法突破，受相關法令限制，現有的房子這麼多又好，拆掉太可惜，畢竟是許多嘉義人的記憶，希望藉由嘉義市國際影展、影視音體驗的產業，讓許多人一起來認識這個地方，帶動地方經濟發展。

嘉義市府指出，獲文化部核定資本門639萬元、經常門600萬元，資本門經費將進行全區電線及自來水管埋設，增設監視系統和安全維護管理，也會完成修繕北興街入口處禮堂，禮堂1樓將成為行政中心、醫護室、圖書室，2樓成為簡易演講廳、視聽室。

經常門經費將規劃「影視協拍計畫」及「國際短片拍攝競賽」等計畫，包含協助國內外影視製作團隊，至本地取景拍攝所需相關經費。

嘉義市議會開議也針對公36用地進行討論，議員鄭光宏指出，公36範圍內有91.6%為國有地，全區都為公園綠地，未來希望顧及周遭民眾需求，適度開放部分安全區域，供民眾使用；議員張秀華則建議，附近65歲以上的居民佔了2289人，可以將北興街和北安街口的建築物，先做為社區關懷據點。