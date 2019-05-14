雲縣垃圾分類模範生 稽查員神出鬼沒讓鄉民養成好習慣

2019-05-14 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣本月起實施垃圾分類解袋稽查，林內鄉合格率高達98%，被環保局譽為雲林模範生，清潔隊長許思婷表示，清潔隊稽查人員每周數日隨時會出現稽查，鄉民沒機會偷懶。圖／林內鄉公所提 分享 facebook

雲林縣本月起實施垃圾分類解袋稽查，部分鄉鎮逾半不合格，林內鄉被抽查50袋垃圾，僅有1袋不合格，合格率高達98%，被環保局譽為雲林模範生，清潔隊長許思婷表示，清潔隊稽查人員每周數日隨時會出現稽查，鄉民沒機會偷懶，早已將垃圾分類變成生活習慣。

林內鄉有一座尚未啟用的焚化爐，鄉長張維崢表示，擔心焚化爐啟用後可能汙染水源、環境，所以雲林縣政府2年前開始實施垃圾破袋稽查，他要求清潔隊嚴格執行，將全鄉每天垃圾產出量由8噸降至5.5噸，甚至獲得全縣垃圾減量第一名鄉鎮。

許思婷表示，為了讓垃圾分類變成居民根深蒂固的觀念，她要求隊員每周不定期數日稽查，並賦予不配合分類且勸導無效就拒收垃圾的權責，一開始鄉民看到稽查人員就害怕，到後來早已習慣隨時會出現的稽查人員，多數民眾都能配合分類。

林內鄉垃圾解袋隨機稽查實施2年仍未中斷，稽查人員只要出勤，每一袋垃圾都解袋檢查，若當天垃圾量稍微增加，隔天就加強稽查，許思婷說，當然林內鄉人口數少、產業單純，垃圾分類宣導也比大都會地區來得容易，這也是原因之一。