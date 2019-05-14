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雲林電音三太子身障者女子隊 將赴福建巡演

2019-05-14 13:42中央社 雲林縣14日電

雲林縣電音三太子身障者女子隊今天亮相，將於17日至23日與輪椅舞蹈團赴中國大陸福建巡演，與當地身障團體交流。

今年邁入第九屆的閩台身心障礙者藝術交流活動，雲林縣電音三太子身障者女子隊及輪椅舞蹈團上午在縣府展覽廳亮相，縣長張麗善和雲林縣復健青年協進會等團體成員與會。

張麗善表示，擴展身心障礙者生活領域，一直是推動身障者服務的重要指標，雲林縣政府以公益彩券盈餘基金挹注培訓身障者的技藝與休閒運動，透過輪椅舞蹈、電音三太子、舞龍、合唱班等，倡導多樣休閒生活，以培養才藝及鼓勵有益身心健康的活動。

雲林縣復健青年協進會理事長林淑英說，雲林首支電音三太子身障者女子隊的成軍，原本是庇護工場學員的體能訓練，運用民俗技藝提供身障者體能運動。

林淑英表示，17日至23日電音三太子身障者女子隊首次前往福建漳州等地巡演，並與當地身障團體交流，他們從沒搭飛機出國表演；同行的輪椅舞蹈團今年第三年參與交流，從2006年成軍以來，不只在縣內外公益表演超過百場，也曾出國到日本、香港、菲律賓等地表演，受到稱讚。

張麗善與身障者團體成員合照，並和身障者閒話家常，她說，曾擔任雲林縣脊髓損傷協會執行長，深深感受到身障者的需要，相信這次交流不只是表演，更是身障者拓展視野的好機會，希望明年有機會邀請大陸身障團體來台交流。

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