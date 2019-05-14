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影／國際創新發明暨設計競賽登場 青少年百隊參賽

2019-05-14 12:35聯合報 記者周宗禎╱即時報導

機械系江智偉教授展示《無線太陽能電子鼻》，能提供民眾更直覺的空氣污染狀況，協助民...
機械系江智偉教授展示《無線太陽能電子鼻》，能提供民眾更直覺的空氣污染狀況，協助民眾遠離污染。記者周宗禎/攝影
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臺灣知識創新學會與崑山科技大學合辦第七屆臺灣國際創新發明暨設計競賽，今天宣布8月13日在崑山科大決賽，提供發明類青少組100隊免費參賽並進行亮燈儀式，現場邀請2018競賽榮獲TIKI金牌、銀牌隊伍及鄰近學校創意作品示範展出。

今天會展出作品有崑山科大機械系張育斌教授以《仿生型機械手臂》獲得2018發明類社會組TIKI金牌獎，是平價輕型的機械手臂，具有防災或生活輔助等多重功能，如CO中毒防制、火災對應，也可以用搖桿按鍵操作，以協助弱勢者抓取日常生活所需的物件。

高雄市立鳳甲國民中學曾維雄老師則展出榮獲2018發明類青少年組TIKI金牌獎的《節能發光浮標》，該作在浮標裡裝上鋅空氣電池和高亮度的LED燈，藉此提高成功引誘及釣到小管的機率。

崑山科大執行永康工業區的綠色需求和永續發展計畫，由機械系江智偉教授展示《無線太陽能電子鼻》，能提供民眾更直覺的空氣污染狀況，協助民眾遠離污染；環工系林龍富教授則展示《中水淨化設施模型》，呈現崑大有效利用水資源的成果。

為協助我國產業技術精進，提昇產學合作與創新研究風氣，鼓勵優秀人才積極投入創新研發，臺灣國際創新發明暨設計競賽2013年起舉辦至今，第七屆將在崑大學體育館登場。

崑大學術副校長黃悅民表示，崑大首度承辦，希望藉此宣揚我國發明人智慧專利創作，拓展發明新產品海外市場，提高專利產品行銷及市場價值，促成產學研三方進一步交流合作，朝國際化邁進。

臺南市副市長許育典代表感謝學會，能提供百組名額讓學生免費參賽，該競賽每年吸引上百支隊伍參賽，各隊伍間互相觀摩及交流，達到推廣創新發明及宣導專利智慧權的目的，臺灣知識創新學會為鼓勵高中(職)、國中、小學學生思考與創造力，引導學生運用科學知識及生活知識於創新發明能力，本屆提供發明類青少組100隊免費參賽，藉由參賽選手與校際間的互相觀摩，提升創新思考力及專利發明力。

學會理事長張守進表示，創新創意能自小培養，讓孩子能多接觸各種發明並勇敢提出發想，今年在現場同時展出2018年的得獎作品及鄰近學校的創意作品，這也是崑山科技大學首創結合高中職、國中、小學聯合展示，具有扎根教育意義。

現場作品還有電機系楊松霈副教授指導的《遠端遙控多功能智慧節能電源連接器》（2018發明類社會組金牌獎），電機系張慎周教授指導的《節能綠玻璃》（2018發明類社會組銀牌獎）；臺南市立大灣高級中學李俊穎老師指導的《環保芳香小夜燈》（2018發明類青少年組TIKI金牌獎），崑山高級中學等友校優秀作品，也一同示範展示。

崑山科大機械系團隊研發的《仿生型機械手臂》是平價輕型機械手臂，具防災或生活輔助等...
崑山科大機械系團隊研發的《仿生型機械手臂》是平價輕型機械手臂，具防災或生活輔助等多重功能。記者周宗禎/攝影
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崑山科大機械系團隊研發的《仿生型機械手臂》是平價輕型機械手臂，具防災或生活輔助等...
崑山科大機械系團隊研發的《仿生型機械手臂》是平價輕型機械手臂，具防災或生活輔助等多重功能。記者周宗禎/攝影
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崑大環工系《中水淨化設施模型》，呈現有效利用水資源成果。記者周宗禎/攝影
崑大環工系《中水淨化設施模型》，呈現有效利用水資源成果。記者周宗禎/攝影
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