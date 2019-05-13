林永村一生辛苦收集笨港文物 2萬多件全數捐給雲林縣府

2019-05-13 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港文史工作者林永村，大半生投入笨港文化研究，所收集的史料與文物之多，成為國史館為民間收藏家出書的第一人，一生奉獻笨港文化良多，他將數十年來辛苦收藏的2萬6000多件笨港文物，今天悉數捐給雲林縣政府永久典藏， 眾多文化界人士到場見證，並讚許林永村發揮大愛精神，將私人典藏捐為公財產，延續文化命脈，意義非凡。

「希望借此喚起大家重視台灣開拓史的笨港文化」林永村說，這些文物從破碗瓦片、古文書到笨港遺址，全是40多年來辛苦收集，回顧當年風雨無阻、流著汗水，最後沒能保住中央市場出土的珍貴笨港遺址，殊屬遺憾。

不過，他說，當年這群文史人，奮不顧身追著滿載遺址瓦礫的砂石車跑的日子，撿回來今天兩萬多件破碎文物，從年輕拼到老，終能拼湊出美麗的笨港文化，很辛苦，但大家完全是出自對追查笨港文化真相的一腔熱血，感謝許多老戰友前來見證這歷史的一刻。

數十年對笨港文史的付出，即便一片破瓦，林永村也有說不完的故事，從催生笨港文教基金會到典藏豐富的史物文籍，鄉野調查和考證，全被國史館編列成冊，對台灣開拓史貢獻極大，是他一生最大榮耀。

他說，笨港文化是台灣史的縮影，他竟一生之功，只為求文化得以薪傳，私藏的破瓦對他而言件件是寶，但對門外漢則如糞土，決定把一生辛苦典藏捐出，讓文史得以永續，心血才不算白費，他只希望讓這麼多珍貴文物，有個永久的家，借以喚醒大家重視笨港文化。

資深文史人士廖世冠、黃水水說，林永村是笨港史的活辭典，無私奉獻也讓文史世代薪傳，令人敬重。