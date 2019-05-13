左鎮化石園區開幕爆人潮 南市府擬對策

2019-05-13 18:56 中央社 台南13日電



台南左鎮化石園區在昨天的開幕日吸引爆滿參觀人潮，造成周邊大塞車。市府文化局今天宣布將於接下來的3個週末假期啟動接駁車服務，並視入園人數不定時進行進場管制。

台南市政府文化局下午發出新聞稿指出，左鎮化石園區每週二為公休日，今天正常開園，雖不是假日，單日入館遊客仍超過2000人。其中台南市民約70%，外地遊客約30%。

文化局指出，為解決園區停車空間不足問題，市府與左鎮地區鄰近店家、學校、廟宇協調場地，預計在台20線鄰近周邊提供約1000輛小客車、20輛大客車車位。

台南市文化局指出，市府將於接下來的3個週末，於噶瑪噶居寺停車場及豐禧農場啟動接駁專車服務。民眾可前往停車後，搭乘專車前往園區參觀，接駁車每隔約15分鐘就有一班。

台南市府並建議民眾可多利用大眾交通工具，包括大台南公車綠幹線及綠12線，平均尖峰時間每小時有3班、離峰時間2班，市區民眾只要在台南火車站搭車，就能前往左鎮化石園區。

文化局指出，園區除將加強進出口動線的管制外，也將視入園人數不定時做進場管制。鼓勵民眾利用非假日時間造訪，提升參觀品質。

全新完工的左鎮化石園區，是全國唯一的化石主題園區，超過4600件館藏，也是全國本土化石館藏最多的博物館。整合原菜寮化石館、自然史教育館與光榮國小，園區五大展館面積近9000平方公尺，結合科學考古、教育推廣及觀光休憩功能，呈現「化石原鄉」獨特的自然與人文面貌。

為慶祝開幕，長年收藏於國家級博物館的鎮館之寶「早坂犀牛」、「左鎮人」也將首次回娘家，市府專程向國立台灣博物館商借這兩組奠定左鎮在考古學界地位的珍貴化石原件，開幕限期展出。