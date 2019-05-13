親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首度鬆口選總統！ 韓國瑜：若當選會在高雄辦公

左鎮化石園區開幕爆人潮 南市府擬對策

2019-05-13 18:56中央社 台南13日電

台南左鎮化石園區在昨天的開幕日吸引爆滿參觀人潮，造成周邊大塞車。市府文化局今天宣布將於接下來的3個週末假期啟動接駁車服務，並視入園人數不定時進行進場管制。

台南市政府文化局下午發出新聞稿指出，左鎮化石園區每週二為公休日，今天正常開園，雖不是假日，單日入館遊客仍超過2000人。其中台南市民約70%，外地遊客約30%。

文化局指出，為解決園區停車空間不足問題，市府與左鎮地區鄰近店家、學校、廟宇協調場地，預計在台20線鄰近周邊提供約1000輛小客車、20輛大客車車位。

台南市文化局指出，市府將於接下來的3個週末，於噶瑪噶居寺停車場及豐禧農場啟動接駁專車服務。民眾可前往停車後，搭乘專車前往園區參觀，接駁車每隔約15分鐘就有一班。

台南市府並建議民眾可多利用大眾交通工具，包括大台南公車綠幹線及綠12線，平均尖峰時間每小時有3班、離峰時間2班，市區民眾只要在台南火車站搭車，就能前往左鎮化石園區。

文化局指出，園區除將加強進出口動線的管制外，也將視入園人數不定時做進場管制。鼓勵民眾利用非假日時間造訪，提升參觀品質。

全新完工的左鎮化石園區，是全國唯一的化石主題園區，超過4600件館藏，也是全國本土化石館藏最多的博物館。整合原菜寮化石館、自然史教育館與光榮國小，園區五大展館面積近9000平方公尺，結合科學考古、教育推廣及觀光休憩功能，呈現「化石原鄉」獨特的自然與人文面貌。

為慶祝開幕，長年收藏於國家級博物館的鎮館之寶「早坂犀牛」、「左鎮人」也將首次回娘家，市府專程向國立台灣博物館商借這兩組奠定左鎮在考古學界地位的珍貴化石原件，開幕限期展出。

化石文化局博物館
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

乳牛業開放移工 神農獎得主不解：肉牛戶也缺工

2019-05-13 17:26

林永村一生辛苦收集笨港文物 2萬多件全數捐給雲林縣府

2019-05-13 19:32

拚外銷！16.8噸雲林金鑽鳳梨出口大陸

2019-05-13 15:56

春遊來嘉義市玩 有機會抽中Toyota C-HR等大獎

2019-05-13 15:04

發揮同理心 台南市府勞工局結合志工修家具助弱勢

2019-05-13 14:02

六房媽本周日過爐 相隔50年她以9聖筊當選爐主

2019-05-13 11:49

月津港公園工程魚群暴斃 南市府：後續施工會更謹慎

2019-05-13 11:13

企業包下超商 家扶親子開心買

2019-05-12 23:47

酒駕奪走愛子 她選擇原諒捐病床

2019-05-12 23:46

台南測速照相 吸金王在這裡

2019-05-12 23:44

等20年！雲縣道149甲要修了

2019-05-12 23:35

影╱北漂者對鏡頭說「媽媽我愛你」 下秒媽媽驚喜現身相擁而泣

2019-05-12 21:34

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

小村莊的母親節草地音樂會 國樂農夫樂團交響樂齊助陣

2019-05-12 19:54

149甲草嶺公路斷了20年 8月終於要動工修復

2019-05-12 19:14

台灣國辦公室獨立山升台灣旗 「母親節起台灣國」

2019-05-12 17:48

瞄準新鮮人 台南市府勞工局下月就業博覽會逾7千職缺

2019-05-12 17:29

雲林縣府與台農攜手合作 打造「崙背鮮乳」開賣囉

2019-05-12 17:00

興國高中母親節回家作業 要學生陪媽逛菜市幫洗碗

2019-05-12 13:59

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

被議員狂問20多道題目 韓國瑜：我又不是小學生！

2019-05-13 13:31

影／「與惡」讓水湳洞紅了 但早年這裡是叫水南洞

2019-05-12 21:03

驚！毒蛇在市區 宜蘭河濱公園出現2米長眼鏡蛇探頭

2019-05-12 21:52

中彰投苗單身聯誼報名 男秒殺等女生來

2019-05-13 11:11

六房媽本周日過爐 相隔50年她以9聖筊當選爐主

2019-05-13 11:49

移居屏東有效嗎？屏縣貼薪政策139人提出申請

2019-05-12 21:13

基隆城際轉運站新動線出爐 議員：想上演玩命關頭？

2019-05-13 13:22

接地氣！屏縣國中小校長不必再列席議會了

2019-05-13 15:25

公車司機荒應變 北市山區擬引進9人小巴

2019-05-13 00:17

高雄金鑽鳳梨大陸上架 網友：謝謝民進黨放棄吳芳銘

2019-05-13 18:25

館長抱怨捐款沒收到感謝狀 韓國瑜：以後加快速度

2019-05-13 12:00

點亮十三層活化阿根納 原來早年他們同在「水八線」上

2019-05-12 23:22

台南測速照相 吸金王在這裡

2019-05-12 23:44

內湖5期455違規戶 北市寄告知單

2019-05-12 23:49

存放逾期食品、衛生環境不合格 拉菲爾幼兒園遭罰6萬

2019-05-13 14:23

影╱北漂者對鏡頭說「媽媽我愛你」 下秒媽媽驚喜現身相擁而泣

2019-05-12 21:34

70歲高齡護理師 耕耘45年樂在其中

2019-05-13 00:32

地方回饋金用途 韓國瑜：買油與醋別混一起

2019-05-13 16:17

高雄首座高齡長照中心 明年啟用

2019-05-12 23:41

再多失敗也打不倒！夫妻同心種「不倒翁」鳳梨

2019-05-13 15:25

拚外銷！16.8噸雲林金鑽鳳梨出口大陸

2019-05-13 15:56

蝶豆花引食安疑慮沒人查？ 新北：一周內清查完畢

2019-05-13 16:01

一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57

那瑪夏居民回流山上 希望兩重建機構再遷一次

2019-05-12 22:04

新竹或者書店辦曬書市集 預告6月將展店到竹市

2019-05-13 07:41

魚群暴斃 關西鎮長要告桃園市 議員要求成立跨縣市平台

2019-05-13 11:54

鐵砧山礦場伴產水「漏」大了 苗縣府將公告汙染控制場址

2019-05-13 15:24

月津港公園工程魚群暴斃 南市府：後續施工會更謹慎

2019-05-13 11:13

荔枝行銷被批做球立委參選人 太平農會：歡迎來贊助

2019-05-13 09:56

水湳洞、十三層遺址、阿根納 「水八線」景點復活

2019-05-13 00:24

春遊來嘉義市玩 有機會抽中Toyota C-HR等大獎

2019-05-13 15:04

高市某國小疑流感群聚 校方決定5月13日起停課一周

2019-05-12 19:47

修虎頭山道路涉國安？網紅林道 意外窺見彈藥庫

2019-05-12 23:09

引進9人小巴／業者看法分歧 學者盼妥善規畫

2019-05-13 00:21

水湳洞舊稱水南洞 夯劇取景暴紅

2019-05-13 00:29

執勤無法陪病兒 女警哽咽：我是不及格媽媽

2019-05-13 00:33

等20年！雲縣道149甲要修了

2019-05-12 23:35

花蓮縣長徐榛蔚首次議會施政報告 3萬多字2個半小時唸完

2019-05-13 18:32

國宅「候租戶多」 收回社福據點

2019-05-12 23:46

遭質疑母子同任機要 韓國瑜促議員監督

2019-05-13 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top