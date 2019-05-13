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乳牛業開放移工 神農獎得主不解：肉牛戶也缺工

2019-05-13 17:26聯合報 記者魯永明╱即時報導

農委會主委陳吉仲日前宣布開放外國人從事乳牛飼育，也就是引進農業移工，針對缺工最嚴重酪農業先開放400人試辦，最快7月實施，乳牛業開放肉牛業不開放，神農獎得主、成立第一個國產牛肉品牌「御牧牛」的嘉義縣肉牛戶楊鎵燡說「我們肉牛戶也很缺工」，他說，乳牛與肉牛業工作內容大致相同，差在乳牛要榨乳。

楊鎵燡說，他畜牧場飼養500頭肉牛，只有他和家人及雇用2名員工4人管理，每天餵養牛隻，協助牛隻繁殖，打掃牛舍清大便，還有許多工作要做，缺工無法輪休，畜牧場需再增加2名員工才夠，好不容易盼到開放農業移工，卻只開放乳牛飼育，不開放肉牛業，讓人不解，希望農委會比照乳牛業開放。

楊鎵燡20多年前在台北當美髮師，為照顧父母，回六腳鄉務農，有一次毛豆放田裡當肥料，被環保局開單，讓他決心轉換養牛，相信好飼料才能養好牛，種有機牧草青割玉米，與農民契作降低進口芻料成本，從源頭把關到通路餐廳，牛不打生長激素、抗生素、瘦肉精，每頭牛釘耳標做產銷履歷，多年努力，終於養出高品質的牛。

為讓消費者吃到新鮮安全牛肉，肉牛就近送朴子肉品市場屠宰，新鮮冷藏牛肉與進口牛肉區隔，2008年設專賣店只賣冷藏肉，2010年結合專賣店與賣熟食料理御牛殿麵鍋食堂，獲消費者認同，政府推廣畜牧業產銷履歷，他推出第一個「御牧牛」品牌，拿到產銷履歷與CAS認證。前總統馬英九2011年7月19日到畜牧場參觀。

縣府農業處說，全縣共35場乳牛場及12場肉牛場，16日在縣農會為酪農舉辦引進移工說明會；農委會說，酪農業缺乏勞動力，本次開放以自然人登記、持有合法牧場登記證或畜禽飼養登記證、飼養頭數80頭以上、場內投保勞保及農保人數總和4人以上者，最多得聘僱1名外國人。

農委會主委陳吉仲宣布從事乳牛飼育引進農業移工，乳牛業開放肉牛業不開放，神農獎得主...
農委會主委陳吉仲宣布從事乳牛飼育引進農業移工，乳牛業開放肉牛業不開放，神農獎得主、嘉義縣肉牛戶楊鎵燡說「我們肉牛戶也很缺工!」，圖為楊的畜牧場。圖／取自御牛殿臉書
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前總統馬英九(左三)2011年7月19日到嘉義縣肉牛戶楊鎵燡畜牧場參觀。圖／取自...
前總統馬英九(左三)2011年7月19日到嘉義縣肉牛戶楊鎵燡畜牧場參觀。圖／取自御牛殿臉書
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農委會主委陳吉仲宣布從事乳牛飼育引進農業移工，乳牛業開放肉牛業不開放，神農獎得主...
農委會主委陳吉仲宣布從事乳牛飼育引進農業移工，乳牛業開放肉牛業不開放，神農獎得主、嘉義縣肉牛戶楊鎵燡說「我們肉牛戶也很缺工!」，圖為楊的畜牧場。圖／取自御牛殿臉書
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