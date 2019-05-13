春遊來嘉義市玩 有機會抽中Toyota C-HR等大獎

2019-05-13 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府配合交通部觀光局春遊補助專案，即日起至6月30日止，推出「百萬汽車抽獎活動」，凡活動期間來嘉義市自由行的旅客，上網登錄配合的58家旅館住宿發票以及在嘉義市消費累積滿666元的發票正本，就可獲得一組抽獎序號，有機會把百萬名車Toyota C-HR尊爵AWD開回家。

市長黃敏惠說，嘉義市林聰明沙鍋魚頭、劉里長雞肉飯和阿娥豆花等小吃，近日登上Netflix「世界小吃」篇，春遊期間來嘉義市觀光，只要持悠遊卡、一卡通等多元支付電子票證，就可免費搭乘三1路、7路、66路的嘉義市公車，還有檜意森活村、嘉義舊監獄和沉睡森林主題公園等及知名景點。

市府指出，除了百萬名車外，活動獎項還有五星級耐斯王子大飯店的總統套房、四星級樂億皇家渡假酒店總統套房、Gogoro、Macbook Air、點睛品鑽戒、Dyson空氣清淨機及Apple AirPods無線耳機等，獎品總價值高達180萬元。

市府也與阿里山林業鐵路及文化資產管理處合作，專門為參加春遊專案的旅客加碼推出「免費搭乘阿里山森林鐵路檜木車廂小火車」方案。可搭乘世界唯一的檜木車廂，造型仿照1925年的日本皇家貴賓車廂打造，一上車即可聞到檜木香氣，讓人感受如貴賓禮遇般的高雅氛圍。

市府表示，即日起針對春遊嘉義的旅客限時推出愛情列車體驗活動，車廂內以浪漫花藝布置，適合拍照、打卡，也是情侶約會旅行首選。請全國民眾一定要把握機會，六月底前「來嘉住一晚」。活動詳情可至嘉義市觀光旅遊網、愛遊嘉義等網站查詢，或電洽春遊諮詢專線05-2252272。