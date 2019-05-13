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發揮同理心 台南市府勞工局結合志工修家具助弱勢

2019-05-13 14:02聯合報 記者謝進盛╱即時報導

市府勞工局與民間合作協力將隆田陸橋下資源回收場，改設置為二手家具倉庫放置處，藉由木工與油漆志工們巧手，將廢棄書櫃等家具予以改造新生，嘉惠更多有需要的弱勢勞工家庭。

「有情有疼心有故事ㄟ厝...」勞工局長王鑫基說，在房屋修繕過程中，看到許多弱勢勞工家庭環境不佳生活困苦，物資用品欠缺，勞工局同仁及工會幹部發送愛心物資及應節物品；部份弱勢勞工家庭受限自身經濟能力，家具欠缺，發揮同理心，二手家具倉庫為弱勢勞工們的奢求帶來希望。

經市府秘書長方進呈等人協調，將官田區隆田陸橋下資源回收場改做為市府二手家具倉庫放置處定案後，勞工局結合木工、電氣、泥水工會進駐該場所為其粉墨整修改裝，二手家具終於有了個家。

而第一批南大附小報廢的二手書桌、書櫃、報架等家具搬入，並由台南市木工業職業工會志工們化腐朽為神奇的將書櫃改為衣櫃、書報架改為鞋櫃，把一件件廢棄家具注入夢想巧思，再創生命；接著由油漆工程職業工會志工們接力，為重生的衣櫃、鞋櫃穿上美麗的新衣；日後將會分贈嘉惠更多有需要的職災弱勢勞工家庭，

王鑫基局長說，過程中結合大台南總工會、勞工志報服務協會、木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工會志工發揮所長、付出愛心一同協助職災、弱勢家庭，截至目前已完成88戶，非常感謝所有的志工伙伴，勞工局為職災弱勢勞工修繕房屋，不僅是全國首創，更希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益。

發揮同理心 台南市府勞工局勞局結合志工修家具助弱勢。圖/台南市政府勞工局提供
發揮同理心 台南市府勞工局勞局結合志工修家具助弱勢。圖/台南市政府勞工局提供
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