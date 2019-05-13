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月津港公園工程魚群暴斃 南市府：後續施工會更謹慎

2019-05-13 11:13聯合報 記者謝進盛╱即時報導

著名的台南鹽水月津港親水公園整治工程傳出魚群暴斃，台南市議員李宗翰上午召開記者會，質疑施工單位疑似未依法進行生態維護直接施工，造成大量魚蝦死亡，將在議會提案，要求南市所有前瞻計畫工程施行前，都應先進行生態維護。

對此台南市政府都市發展局表示，因工程為趕雨季前施工，迅速排流放水體致使水中氧氣不足引起，池內魚屍已於5月1日全數撈起並掩埋，另因氣溫升高引發臭味都發局及施工單位對附近住戶表達歉意，而剩餘魚群也逐日打撈往下游排放逾200尾，目前已無魚群死亡情形。

都發局說，該處是每年月津港燈節主辦場地，10年前所開闢興建，因公園全數面積除步道外均為水域，且其池底土質為爛泥，施工機具進入立即沈陷，當年做法即排放水後經長時間曝曬使其乾涸才能施工，是有相當難度工程。後續施做上將謹慎因應生態議題，避免再對環境造成衝擊。

李宗翰表示，不少鹽水居民上周在「我是鹽水人」臉書社群披露，月津港大量死魚，造成腥臭，也有衛生疑慮。經服務團隊聯絡公所後發現，是都發局整治月津港燈節的工程未先做生態檢核，直接將水域堵住抽水，導致魚蝦大量死亡。

追查發現，此專案工程經費幾乎都來自中央前瞻計畫補助。根據前瞻計畫的規定，工程在設計中，應該要納入生態檢核，並要求將對環境影響降到最低。但是讓整池的魚蝦直接乾死的做法，讓人很難信服。

李宗翰強調，鹽水月津港為大新營區知名景點，今年農曆新年的燈節更登上義大利主流媒體頭版。南市政府為改善月津港水環境，並讓其能成為親水公園，好不容易爭取到中央前瞻，補足市內預算不足。若因為沒有遵守前瞻要求的生態檢核，影響到台南市日後爭取經費，希望都發局甚至任何有前瞻相關計畫的局處，都必須謹慎合法。

與會都發局官員說明工程進行過程，允諾後續施做上將謹慎因應生態議題，避免再對環境造...
與會都發局官員說明工程進行過程，允諾後續施做上將謹慎因應生態議題，避免再對環境造成衝擊。記者謝進盛/攝影
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月津港親水公園整治工程進行現況接近乾涸。記者謝進盛/攝影
月津港親水公園整治工程進行現況接近乾涸。記者謝進盛/攝影
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鹽水月津港整治工程傳出魚群暴斃，台南市議員李宗翰（左）開記者會要求南市所有前瞻計...
鹽水月津港整治工程傳出魚群暴斃，台南市議員李宗翰（左）開記者會要求南市所有前瞻計畫工程施行前，都應先進行生態維護。記者謝進盛/攝影
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月津港
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