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影╱北漂者對鏡頭說「媽媽我愛你」 下秒媽媽驚喜現身相擁而泣

2019-05-12 21:34聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市府智慧科技處邀請4名北漂的嘉義子弟，拍攝母親節影片，在鏡頭前回答「媽媽最愛碎念你什麼？」、「第一次與媽媽分離時，你的心情是什麼？」和「印象中媽媽最勇敢的一面」等問題，4人原以為是單純拍攝影片，最後對著鏡頭說「母親我愛你」時，媽媽驚喜現身，原來媽媽一直都在攝影棚內，讓他們都忍不住相擁而泣。

剛從約旦外派回來的黃巧汶說，媽媽很龜毛，會逼他們做一些很整齊的事，但爸爸在國外工作，媽媽很堅強的照顧家庭；她比較理性，愛都放在心裡，第一次擁抱，就是她準備外派到約旦，「今天跟你講一聲，媽媽我愛你。」

來到嘉義創業的劉驊萱說，第一次與媽媽分離，父母把他們東西放到宿舍後離開，看著他們的背影就很難過，「媽媽你很辛苦我知道，不管發生什麼事，我一定是很支持你很愛你。」

嘉義縣水上鄉人蕭博文說，媽媽以前會堅持載他上學，就算他騎腳踏車，也會騎機車陪著去學校，去台北是第一次與媽媽分離，他坐上客運，透過窗戶看到媽媽，便打電話給她，忍不住在電話裡就哭了。

補習班老師蘇淯文說，媽媽一直都很勇敢，第一次看媽媽流淚，就是阿嬤過世那一陣子，他雖然有用行動表達對媽媽的愛，卻很少真的說出「我愛你。」

協助智科處拍攝影片的導演王書晨說，他們與智科處一起合作，想拍攝特別的母親節影片，因為這一輩的人，都不會對媽媽說肉麻的話，雖然都會用行動表達愛，但很少說出口，就算媽媽也知道子女的愛，但愛說出口終究不一樣，才會邀集朋友們拍攝影片。

王書晨說，他們拍影片很保密，透過朋友的朋友來告知母親要來拍攝，或是直接去找朋友的媽媽，像是鏡頭裡哭最慘劉驊萱，有一同討論腳本，但也完全不知道，媽媽會從新竹坐高鐵來嘉義現身，當場便淚崩。

北漂的嘉義子弟黃巧汶向母親說我愛你，黃母驚喜現身，讓她忍不住淚流不止。圖／嘉義市...
北漂的嘉義子弟黃巧汶向母親說我愛你，黃母驚喜現身，讓她忍不住淚流不止。圖／嘉義市府提供
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北漂的嘉義子弟劉驊萱對著鏡頭向母親說我愛你，不知母親就在攝影棚內。圖／嘉義市府提...
北漂的嘉義子弟劉驊萱對著鏡頭向母親說我愛你，不知母親就在攝影棚內。圖／嘉義市府提供
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北漂的嘉義子弟劉驊萱對著鏡頭向母親說我愛你，不知母親就在攝影棚內。圖／嘉義市府提...
北漂的嘉義子弟劉驊萱對著鏡頭向母親說我愛你，不知母親就在攝影棚內。圖／嘉義市府提供
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北漂的嘉義子弟黃巧汶向母親說我愛你，黃母驚喜現身，讓她忍不住淚流不止。圖／嘉義市...
北漂的嘉義子弟黃巧汶向母親說我愛你，黃母驚喜現身，讓她忍不住淚流不止。圖／嘉義市府提供
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