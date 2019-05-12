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左鎮化石園區遊客爆量 黃偉哲盼分流非假日

2019-05-12 18:56中央社 台南12日電

台南市長黃偉哲。聯合報資料照片
台南市長黃偉哲。聯合報資料照片
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台南左鎮化石園區今天開幕，吸引參觀人潮爆量，館內外擠滿遊客，周邊道路壅塞。台南市長黃偉哲下午在開幕前受訪說，台南市民5月底前免費入館，希望多利用非假日。

左鎮化石園區開幕，上午6時就有民眾排隊等候入館，台20線附近路段全天車流壅塞，當地民眾驚呼從未在左鎮看過這麼多遊客。台南市府協調附近單位提供停車場，並出動警義交協助疏導。台南市文化局初步統計整天入館遊客約2萬5000人次。

台南市政府文化局長葉澤山表示，左鎮化石園區設計參觀容量約2500人，周邊包含路邊臨時停車與向附近單位商借的停車位共約800個。原本預估今天適逢民眾慶祝母親節，應該不至於出現這樣爆量的情況。

葉澤山說，可能因在館外安排紙風車劇團演出與園遊會活動，受歡迎程度超出預期；加上遊客平均停留時間拉長了些，因此一整天都熱鬧滾滾。

黃偉哲下午主持開幕儀式，特地在台20線路邊下車，步行進入園區。沿途向民眾打招呼，並致歉讓遊客忍受塞車之苦。

黃偉哲說，活動辦得好，吸引人潮爆量可能被罵；活動辦得不好，人潮太少會被笑。相較之下還是被罵好。左鎮化石園區腹地不大，能規劃的車位都規劃進來了，只能先向民眾致歉，將再責成文化局研究改善。台南市民5月底前可免費入館，建議多利用非假日避人潮。

葉澤山指左鎮化石園區整合原菜寮化石館、自然史教育館，是全國唯一化石主題園區，化石館藏超過4600件。園區規劃5大展館，面積近9000平方公尺，結合科學考古、教育推廣及觀光休憩功能，呈現「化石原鄉」獨特的自然。

化石文化局黃偉哲
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