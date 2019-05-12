瞄準新鮮人 台南市府勞工局下月就業博覽會逾7千職缺

2019-05-12 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



應屆畢業生即將踏入職場，台南市政府勞工局今年將辦理6場次「青少年職涯探索就業講座」，邀請學者專家一起為準社會新鮮人把脈，提供正確的就業諮詢，下月在南台科大辦理大型就業博覽會，將提供逾7千個職缺。

勞工局日前就結合白河商工來辦理，邀請職涯規劃顧問葉慶鴻來講授「職涯規劃與職場軟實力」，課程分享提醒青少年掌握就業門檻的關鍵能力，了解職涯規劃重要性及職場正向態度影響效果，啟發學員未來實現理想生活的機會。

勞工局長王鑫基表示，6月到8月是青年學子踏出校門進入職場的「求職準備期」，根據勞動部勞動力發展署「2018企業徵新話大調查」顯示，企業對新鮮人步入職場，重視「態度」更勝於「專業」及最需要改進「抗壓性低、挫折忍受度差」等軟實力培養的問題。

他也勉勵青少年朋友，把握生活環境面臨困難機會，要有面對問題抗壓及解決能力，抗壓性不足的新鮮人，新鮮人在校時可多培養抗壓性，面對未來科技協作的競爭職場，要先清楚自己未來職涯發展及可能發生的角色功能定位。