百歲人瑞與結婚66年 他們獲表揚模範母親與夫妻

2019-05-12 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



今天是母親節，雲林縣西螺鎮公所今天在西螺高級農工職業學校活動中心，舉辦模範母親、模範夫妻表揚，其中最高齡的模範母親是王廖好今年高齡百歲，而模範夫妻廖天章與廖程雀結褵66年頭。

現場共有28位模範母親及24對模範夫妻被表揚，西螺鎮長鄭玲惠一一頒贈模範夫妻及母親獎牌，活動中安排子女大聲對媽媽說出「我愛您」並用一杯「感恩的茶」說出對媽媽的愛與感謝，場面溫馨又感人。

西螺鎮新豐里民王廖好今年高齡100歲，雖屆高齡但身體還是非常硬朗、笑容滿面，王廖女士小時候家境非常貧寒，培養堅忍不拔精神，婚後育有5子，一生克勤克儉務農，如今5子皆有所成，兒孫在旁享受天倫之樂。

模範夫妻婚姻中最久的賢伉儷廖天章與廖程雀，夫妻相親相愛同甘共苦60多年，育有1男2女教導有方，兒女事業有成是標準的幸福家庭，夫妻兩人平時為人和善也樂於助人，頗受鄰里好評。