從賣糖果小店到特產休息站 薄利多銷打造連鎖餐廳

2019-05-12 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



縣長翁章梁（右一）表揚模範母親許黃許秀微（右二）記者謝恩得／翻攝 分享 facebook

嘉義縣新港鄉今年獲選模範母親的黃許秀微，和先生黃烟樹白手起家，從賣糖果新港飴起家，因緣際會承接餐廳，他們注重品質管控，薄利多銷而打開知名度，如今開了6家連鎖餐廳，打造出餐飲王國奇蹟，他們更是熱心公益，總是低調行善。

黃許秀微談到40多年前剛結婚時，開店賣新港飴等糖果，即使當初經濟困難，有時買原料都還要先借錢，但他們的產品受到歡迎，當時在台一線縱貫線沿路從南到北有很多山產店、特產店等，都向他們批貨去賣。

民國67年中山高速公路全線開通，促進一波商業榮景，黃烟樹夫婦在嘉義交流道附近的北港路上，開了特產店休息站，後來又有業者在休息站旁開餐廳，有特產又有餐飲，人潮不斷，但兩年後餐廳業者資金周轉不靈要關掉餐廳。

餐廳廚師和員工們一直拜託黃許秀微承接，繼續經營餐廳，但她對餐飲業不熟不敢接手，員工們表達他們一定會幫忙經營，餐廳才繼續開店，而且業績一路長紅。

2、30年來團膳餐廳開了很多家，也倒了很多家，黃烟樹、黃許秀微夫婦的寶島饗宴連鎖餐廳，已開了第6家，依然有著好聲譽，且開發婚宴和精緻料理市場。黃許秀微謙虛的說，都是各界貴人相助。他們希望永續經營，食材等來源一定要明確，品質顧好，博得許多客人好評，相互介紹，甚至指定。