28對夫妻再披嫁紗 提倡幸福家庭

2019-05-11 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



母親節前夕，嘉義活水之光協會今天在嘉義活水教會禮拜堂舉辦「重溫婚姻誓約傳承愛家恩福」的活動，28對平均婚齡25年的夫妻再次穿起婚紗禮服，重溫步上紅毯，在上帝與眾人面前，再次許下執子之手，白頭偕老「我願意」的婚姻誓約。許多對夫妻在誓約過程中，緊握彼此雙手，臉上流滿感動的淚水，場面溫馨感人幸福洋溢！

活水教會主任牧師暨活水之光協會理事長周湘雄表示，在離婚率攀高的時代，特別是在面對許多壓力與誘惑的世代中，經營美滿婚姻的祕訣就是，全家敬畏上帝、全家彼此相愛、全家互相稱讚來實踐愛的真諦」。

嘉義市市長黃敏惠及嘉義基督教醫院長姚維仁也到場祝福。黃敏惠說有了健康的家庭，城市就一定會幸福健康了。姚維仁分享了家庭是講愛而不是講理的地方，他祝福每對夫妻能夠學習耶穌的愛，為家人活出捨己的愛，讓孩子有安全感地成長，偏差行為發生率就能降低。

在28對的伉儷中，最高婚齡40年，也有今年剛結婚的新人，每一對婚姻走過不同的高峰低谷。恆基醫院院長陳志成對夫人盧美玲真誠地感謝，從非洲到台灣恆春偏鄉行醫路上永遠的支持，醫師宋思權夫婦分享在重大意外疾病打擊時如何彼此扶持；更有幾對夫妻在先生罹癌時，日夜不休的陪伴照顧禱告安慰，不離不棄的攜手走過生命的幽谷。