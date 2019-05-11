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母親節卡片附掃瞄條碼 父母聽得到寶貝朗讀的可愛聲音

2019-05-11 19:51聯合報 記者謝恩得╱即時報導

偏鄉孩子的照顧者很多元，有父母、阿公阿嬤或其他親屬，嘉義縣梅山鄉山區的仁和國小將母親節慶祝活動擴大延伸為家長節，邀請學生的家人共同歡慶，大家齊聚一堂，用歡笑與感人的淚水，度過令人難忘的節日。

活動最高潮「愛的大聲公」，現場螢幕秀出爸爸或阿公年輕時的照片，以及孩子為爸媽繪製的畫像，讓觀眾們猜猜是誰，猜中後父母一起上台，透過麥克風大聲唸出校方為兩人準備的感人情話，有的爸爸不停搖著頭說「這輩子還沒說過這種情話…」，但夫妻互贈花束時，會心露出靦腆的笑容，並和孩子留下幸福的合照。

最後孩子們為爸媽獻上他們自製的禮物「愛家小詩有聲卡」，卡片正面畫出心中的家，背面寫上給家人的小詩，和他們為小詩錄製聲音檔的QRCODE，爸媽只要用手機掃描，就能隨時聽到寶貝親自朗讀小詩的可愛聲音，更是愛與幸福的聲音。

家長葉先生當場掃描聆聽兒子的小詩，聽到「我的爸爸，高大挺拔，有著微凸的啤酒肚…」忍不住摸摸自己大肚腩開懷大笑。

校長方正一表示，仁和社區屬於封閉型的生活型態，村民彼此長久熟識，不論是親子默契考驗、家長的兒時照片、父母互訴情話的畫面，都很能引起在場家長和村民們共鳴與興趣，也讓大家的關係更緊密。

仁和國小今年的家長日活動，化為家庭凝聚力。圖／仁和國小提供
仁和國小今年的家長日活動，化為家庭凝聚力。圖／仁和國小提供
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家長們熱情參與。圖／仁和國小提供
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考驗親子默契，也融入各項重要議題宣導。圖／仁和國小提供
考驗親子默契，也融入各項重要議題宣導。圖／仁和國小提供
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卡片寫上給家人的小詩，還有音檔的QRCODE，爸媽可用手機掃描，隨時聽到寶貝親自...
卡片寫上給家人的小詩，還有音檔的QRCODE，爸媽可用手機掃描，隨時聽到寶貝親自朗讀小詩的可愛聲音。圖／仁和國小提供
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親子偏鄉母親節
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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