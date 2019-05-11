母親節卡片附掃瞄條碼 父母聽得到寶貝朗讀的可愛聲音

2019-05-11 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



偏鄉孩子的照顧者很多元，有父母、阿公阿嬤或其他親屬，嘉義縣梅山鄉山區的仁和國小將母親節慶祝活動擴大延伸為家長節，邀請學生的家人共同歡慶，大家齊聚一堂，用歡笑與感人的淚水，度過令人難忘的節日。

活動最高潮「愛的大聲公」，現場螢幕秀出爸爸或阿公年輕時的照片，以及孩子為爸媽繪製的畫像，讓觀眾們猜猜是誰，猜中後父母一起上台，透過麥克風大聲唸出校方為兩人準備的感人情話，有的爸爸不停搖著頭說「這輩子還沒說過這種情話…」，但夫妻互贈花束時，會心露出靦腆的笑容，並和孩子留下幸福的合照。

最後孩子們為爸媽獻上他們自製的禮物「愛家小詩有聲卡」，卡片正面畫出心中的家，背面寫上給家人的小詩，和他們為小詩錄製聲音檔的QRCODE，爸媽只要用手機掃描，就能隨時聽到寶貝親自朗讀小詩的可愛聲音，更是愛與幸福的聲音。

家長葉先生當場掃描聆聽兒子的小詩，聽到「我的爸爸，高大挺拔，有著微凸的啤酒肚…」忍不住摸摸自己大肚腩開懷大笑。