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詩藏無盡語 已故作家顧德莎紀念會

2019-05-11 19:40聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

抗癌作家顧德莎用文學之筆回顧生命的苦難，去年發表《驟雨之島》，今年2月成立《幼穎兒童臺語文學》半年刊，推動在地文學及兒童台語詩文。上月13日舉辦新書分享會，2天後不敵癌症病魔而病逝，今天是顧德莎的生日，親友們舉辦「詩藏無盡語-顧德莎紀念會」，邀請作家朋友們用詩來懷念她，精忠國小學童更現場朗誦《幼穎》創刊號入選的「阿母」等多首台語詩，象徵台語文化傳承，現場民眾鼻酸。

嘉義市長黃敏惠市長在致詞的一開始，就向顧德莎的母親與家人表達最深切的關懷與感激，更邀請所有朋友為顧媽媽加油。 黃敏惠表示，顧德莎是勇敢的女性，她用文學之筆回顧生命的苦難，將生命中的苦難、鬱悶，用淺顯易懂的文字來表達出來，打動很多人的心。她把人生的痛苦，化成了詩、昇華成藝術的美。

顧德莎上月月15日凌晨病逝，享年62歲，近一個月來好朋友忘不掉她的詩文、她的愛、她的勇氣和她的笑容。因此「嘉義書式生活」成員決定共同策劃紀念會，大家一起念詩、一起懷念摯愛的顧德莎。

「阿母，因為有你，逐工攏是甜蜜的滋味，逐工攏是幸福自在的生活。」精忠國小學童用台語詩「阿母」來分享對顧德莎的感念；《幼穎》編輯林瑞崐老師所指導的大同國小學童張本鈺，也在現場朗誦顧德莎「油桐花」、「柑仔園的勞動者」等詩作，讓與會者重溫顧德莎詩文的溫度。

抗癌作家顧德莎用文學之筆回顧生命的苦難，上月不敵病魔而病逝，親友們今舉辦「詩藏無...
抗癌作家顧德莎用文學之筆回顧生命的苦難，上月不敵病魔而病逝，親友們今舉辦「詩藏無盡語-顧德莎紀念會」，嘉義市長黃敏惠（右）為顧媽媽（左）加油打氣。記者姜宜菁／攝影
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抗癌作家顧德莎用文學之筆回顧生命的苦難，上月不敵病魔而病逝，今天是顧德莎的生日，...
抗癌作家顧德莎用文學之筆回顧生命的苦難，上月不敵病魔而病逝，今天是顧德莎的生日，親友們舉辦「詩藏無盡語-顧德莎紀念會」。記者姜宜菁／攝影
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抗癌作家顧德莎用文學之筆回顧生命的苦難，上月不敵病魔而病逝，今天是顧德莎的生日，...
抗癌作家顧德莎用文學之筆回顧生命的苦難，上月不敵病魔而病逝，今天是顧德莎的生日，親友們舉辦「詩藏無盡語-顧德莎紀念會」。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市精忠國小學童用台語詩「阿母」來分享對已故抗癌作家顧德莎的感念。記者姜宜菁／...
嘉義市精忠國小學童用台語詩「阿母」來分享對已故抗癌作家顧德莎的感念。記者姜宜菁／攝影
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