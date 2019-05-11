詩藏無盡語 已故作家顧德莎紀念會

2019-05-11 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



抗癌作家顧德莎用文學之筆回顧生命的苦難，去年發表《驟雨之島》，今年2月成立《幼穎兒童臺語文學》半年刊，推動在地文學及兒童台語詩文。上月13日舉辦新書分享會，2天後不敵癌症病魔而病逝，今天是顧德莎的生日，親友們舉辦「詩藏無盡語-顧德莎紀念會」，邀請作家朋友們用詩來懷念她，精忠國小學童更現場朗誦《幼穎》創刊號入選的「阿母」等多首台語詩，象徵台語文化傳承，現場民眾鼻酸。

嘉義市長黃敏惠市長在致詞的一開始，就向顧德莎的母親與家人表達最深切的關懷與感激，更邀請所有朋友為顧媽媽加油。 黃敏惠表示，顧德莎是勇敢的女性，她用文學之筆回顧生命的苦難，將生命中的苦難、鬱悶，用淺顯易懂的文字來表達出來，打動很多人的心。她把人生的痛苦，化成了詩、昇華成藝術的美。

顧德莎上月月15日凌晨病逝，享年62歲，近一個月來好朋友忘不掉她的詩文、她的愛、她的勇氣和她的笑容。因此「嘉義書式生活」成員決定共同策劃紀念會，大家一起念詩、一起懷念摯愛的顧德莎。