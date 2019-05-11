影╱短短兩句話 嘉義國中學生惹得媽媽們又哭又笑

2019-05-11 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義國中在母親節前夕舉辦「打電話給媽媽」的活動行之有年，試圖鼓勵學生母親節向媽媽表達心意，學生今年除了打電話給媽媽、阿嬤外，勇媽市長黃敏惠也在學生的通話名單內，學生希望藉此機會，表達對黃敏惠努力市政的感激。

一年九班學生接通學姐市長的電話時喜出望外，再三確認真的是市長本人後，大聲說出「祝市長母親節快樂！學姐我愛你！一定要幸福！」黃敏惠感謝學生打這通電話來，並回「我也愛你們，祝福大家心想事成、快樂成長」。

黃敏惠表示，嘉義市孩子們品格都是第一，感謝老師教導孩子懂得感恩，讓家庭氛圍更快樂，讓同儕之間有更多關懷。

參與活動策劃的老師蕭奕鈞說，學生一開始只是打電話給媽媽、阿嬤，氣氛越來越好之下，有學生提議打電話給黃敏惠。於是老師著手聯絡黃敏惠粉絲團小編，幾經確認後促成這段趣事。

今年嘉義國中有將近100位同學自由參加「母親節前夕打電話給媽媽」活動，多數同學首次打電話表達愛。有的學生電話尚未接通，就已淚流滿面。「通關密語是『母親節快樂』、『我愛你』」，短短兩句話，有的學生支支吾吾說不出口，害電話那頭的媽媽著急地以為孩子在學校發生了什麼事。