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雲嘉南區就博會登場 求職者擠爆

2019-05-11 16:23中央社 台南11日電

勞動部長許銘春。聯合報系記者曾增勳／攝影
勞動部長許銘春。聯合報系記者曾增勳／攝影
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雲嘉南區就業博覽會今天在成功大學光復校區登場，會場擠進逾5000人，投遞履歷超過3000人次。

這場就博會共有90家廠商釋出逾6500個工作機會，超過5成職缺月薪新台幣3萬元起跳，更有廠商開出7萬元徵求生產製造主管、課長及工程師，薪資條件優渥，也讓就博會場被求職者擠爆。

勞動部許銘春、台南市長黃偉哲等人也到會場向廠商和求職者加油打氣；許銘春說，政府積極推動「安穩工作、安心職場、安全勞動」的三安政策，首要任務是推動一系列促進就業措施。這場是勞動部今年舉辦的第四場大型就博會，也是近2年來職缺數量最多的。

她表示，政府已進行基本工資調整，微型創業貸款額度從100萬元提高到200萬元，勞基法也修正通過派遣勞工保障的相關條文，未來也要鼓勵推動最低工資法、中高齡與高齡者就業促進法、職災保險等立法，希望勞動法制更完備，讓勞工安穩工作。

勞動力發展署長黃秋桂說，今天就博會產業面向多元，包括製造業、綠能光電、農業生技、服務業等，超過5成的工作機會是中高階職缺，徵才廠商中逾4成是上市櫃公司，且多是雲嘉南區在地優質廠商。

今天在就博會徵才廠商，包括台積電、大立光、群創光電、東陽實業、大億交通、志鋼金屬、亞洲航空、好市多、家樂福、王品集團、煙波大飯店等。

勞動部許銘春
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