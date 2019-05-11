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顏面損傷圖案是美麗蝴蝶！翁章梁簽署臉部平權承諾書

2019-05-11 15:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

「我的美麗不是來自於外表，而是善良的心」！嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院，簽署由陽光社會福利基金會發起的「支持臉部平權運動」承諾書，承諾支持及推動嘉縣成為友善顏面損傷朋友的友善環境，呼籲各界以健康和友善態度，看待因先天或後天因素導致顏面受傷的朋友，愛自己，也要愛別人，因為他們和你我一樣，需要被公平、平等的對待。

母親節前，基金會邀請傷友媽媽「惠琪」，分享女兒成長過程，惠琪說，16年前知道女兒患有太田母斑，白眼球染上灰色，十分惶恐，不知道未來怎麼辦。女兒小學被同學霸凌，導致膝蓋反覆破皮受傷，鄰居也偶爾閒言閒語，但是女兒很堅強，她陪伴孩子勇敢面對，女兒學會勇敢與人相處，也交到知心好友，還在一次公益活動上笑著說：「我臉上的圖案，就是一隻美麗的蝴蝶」。

為感謝媽媽辛苦陪伴與堅強，愛好獨輪車運動的女兒，騎獨輪車到會場，為母親獻花，一句「媽媽，謝謝妳，我愛妳」，融化了在場來賓的心。

陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻，引用「2016台灣民眾身體意象與經驗調查」結果資料指出，在台灣有12.1%民眾曾因外貌而遭受他人取笑，13.7%因外貌被取了不喜歡的綽號，11.5%曾因外貌被批評，也就是說，每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待。

有感於社會上對於顏面傷損朋友多少存有偏見，導致其就學、就業過程中受到不平等的阻礙，陽光基金會特別在母親節前，與嘉縣府共同宣示支持「臉部平權」，要讓傷友們不因外在因素，限制展翅高飛空間。陽光基金會將持續在嘉縣招募學校、商家、企業和團體加入，請與陽光雲嘉中心聯繫(05)2280300。

陽光社會福利基金會發起「支持臉部平權運動」承諾書，母親節前，邀請傷友媽媽「惠琪」...
陽光社會福利基金會發起「支持臉部平權運動」承諾書，母親節前，邀請傷友媽媽「惠琪」(左 )分享女兒成長過程，母女親情感人，嘉義縣長翁章梁(左)送康乃馨給惠琪。圖／嘉縣府提供
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陽光社會福利基金會發起「支持臉部平權運動」承諾書，母親節前，邀請傷友媽媽「惠琪」...
陽光社會福利基金會發起「支持臉部平權運動」承諾書，母親節前，邀請傷友媽媽「惠琪」(左 )分享女兒成長過程，母女相擁親情感人。圖／嘉縣府提供
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嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院，簽署由陽光社會福利基金會發起的「支持臉部平權運...
嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院，簽署由陽光社會福利基金會發起的「支持臉部平權運動」承諾書，承諾支持及推動嘉縣成為友善顏面損傷朋友的友善環境。圖／嘉縣府提供
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母親節翁章梁學霸
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