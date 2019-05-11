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世界咖啡大師PK手沖技藝 他讚古坑咖啡有茶香

2019-05-11 13:27聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣古坑鄉是台灣咖啡主要產地之一，已有百年歷史，縣政府與國際接軌，今天邀請2016、2018年世界咖啡大賽（World Barista Championship）冠軍吳則霖、Agnieszka Rojewska、iDrip智能咖啡機創辦人葉建漢與古坑在地咖啡業者進行深度交流與對談。

吳則霖讚美古坑咖啡豆有豐富的果香，甚至帶有茶香味，相當獨特，他親手烘焙的兩款古坑咖啡豆，與2018世界咖啡冠軍Agnieszka Rojewska現場示範手沖咖啡，展現高超手沖咖啡手法，沖泡出古坑咖啡最佳的香醇口感，過程中更無私地與古坑咖啡業者分享其中的心得與專業手法。

創辦智能咖啡機的葉建漢是雲林子弟，他指出，他深愛咖啡，多年來一直希望把手沖咖啡的技巧，透過智能科技表現出來，智能咖啡機實現他的理想，將世界冠軍獨門手沖技法紀錄在雲端，透過控制精準的水溫、水速、計時及手法路徑來還原一杯世界冠軍咖啡，完美重現世界咖啡大師的沖煮手法，讓不會沖咖啡、沒有時間的民眾，也能品嘗世界冠軍咖啡。

雲林縣長張麗善表示，古坑鄉從日治時代開始種植咖啡，也曾多次在國際獲獎，未來將透過更多世界級的咖啡職人交流，將台灣咖啡精緻化、品牌化以及精品化，與國際接軌且成功的推向世界舞台，翻轉世界對台灣的看法。

雲林縣政府文化處長陳璧君表示，咖啡冠軍來此地相互交流，透過他們的論述，將古坑咖啡特色搭配智能方式發揮出來，讓所有人都能品嘗到台灣咖啡的風味，也把這個具有百年歷史的咖啡記憶以科技的方式保存下來，今天的論壇，不僅見證台灣咖啡栽植成就、咖啡智能科技，更希望在國際間的交流中，將台灣咖啡的美好和雲林人文內涵傳達到世界各角落。

雲林縣政府邀請2016、2018年世界咖啡大賽冠軍吳則霖（右三）、Agniesz...
雲林縣政府邀請2016、2018年世界咖啡大賽冠軍吳則霖（右三）、Agnieszka Rojewska（右四）、iDrip智能咖啡機創辦人葉建漢（右一）與古坑在地咖啡業者進行深度交流與對談，縣長張麗善（右二）對二位大師手沖咖啡讚不絕口。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府邀請2016、2018年世界咖啡大賽冠軍吳則霖（右）、Agnieszk...
雲林縣政府邀請2016、2018年世界咖啡大賽冠軍吳則霖（右）、Agnieszka Rojewska（中）與古坑在地咖啡業者進行深度交流與對談。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府邀請2016、2018年世界咖啡大賽冠軍吳則霖（右）、Agnieszk...
雲林縣政府邀請2016、2018年世界咖啡大賽冠軍吳則霖（右）、Agnieszka Rojewska（左）與古坑在地咖啡業者進行深度交流與對談。記者陳雅玲／攝影
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咖啡古坑
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