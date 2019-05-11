世界咖啡大師PK手沖技藝 他讚古坑咖啡有茶香

2019-05-11 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣古坑鄉是台灣咖啡主要產地之一，已有百年歷史，縣政府與國際接軌，今天邀請2016、2018年世界咖啡大賽（World Barista Championship）冠軍吳則霖、Agnieszka Rojewska、iDrip智能咖啡機創辦人葉建漢與古坑在地咖啡業者進行深度交流與對談。

吳則霖讚美古坑咖啡豆有豐富的果香，甚至帶有茶香味，相當獨特，他親手烘焙的兩款古坑咖啡豆，與2018世界咖啡冠軍Agnieszka Rojewska現場示範手沖咖啡，展現高超手沖咖啡手法，沖泡出古坑咖啡最佳的香醇口感，過程中更無私地與古坑咖啡業者分享其中的心得與專業手法。

創辦智能咖啡機的葉建漢是雲林子弟，他指出，他深愛咖啡，多年來一直希望把手沖咖啡的技巧，透過智能科技表現出來，智能咖啡機實現他的理想，將世界冠軍獨門手沖技法紀錄在雲端，透過控制精準的水溫、水速、計時及手法路徑來還原一杯世界冠軍咖啡，完美重現世界咖啡大師的沖煮手法，讓不會沖咖啡、沒有時間的民眾，也能品嘗世界冠軍咖啡。

雲林縣長張麗善表示，古坑鄉從日治時代開始種植咖啡，也曾多次在國際獲獎，未來將透過更多世界級的咖啡職人交流，將台灣咖啡精緻化、品牌化以及精品化，與國際接軌且成功的推向世界舞台，翻轉世界對台灣的看法。