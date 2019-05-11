影／嘉義總動員根治C肝 王瞳熱舞表達愛心

2019-05-11 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市高居全台C肝風險層級第六名，僅次於苗栗縣苑裡鎮、台中市后里區、高雄市梓官區、嘉義縣義竹鄉與雲林縣元長鄉等五個地區，肝病防治學術基金會、嘉義市衛生局等單位即日起在嘉義市東西區十家便利超商做肝病篩檢活動，救救肝苦人愛心大使王瞳為活動練習「愛心手勢舞」，炒熱現場氣氛。

嘉義市衛生局長張耀懋表示，50年代雲嘉為同一個生活圈，當時西部沿海地區醫療衛生差，有共同使用針頭的習慣，所以50到64歲的民眾被列為隱藏的高風險族群，而健保已經擴大對C型肝炎民眾治療的給付範圍，不再限定肝纖維化程度就可以治療C肝，等於是政府送20萬元大禮幫大家把C肝治到好，請大家務必把握機會，找回彩色人生。

肝基會推動「根除C肝三部曲」:民眾一定要「主動篩檢」知道自己是否為C肝帶原者，若為C肝帶原者應儘快至醫療院所，接受全口服新藥的治療，在8-12週內根除體內的C肝病毒，希望2025年可以達成「根除台灣C肝」的目標，讓大家免受肝病之苦。