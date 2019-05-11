美女鄉民代表教母親節蛋糕 陳明文推廣嘉義水果

2019-05-11 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



立委陳明文（中）今天跟竹崎鄉代邱韻潔（右）拜師學做母親節蛋糕，並推廣嘉義水果，左是嘉義縣農會總幹事黃貞瑜。記者謝恩得／翻攝 分享 facebook

立委陳明文今天跟嘉義縣竹崎鄉民代表邱韻潔拜師學做母親節蛋糕，要送給親愛的老婆，蛋糕結合嘉義水果及一顆500元的翡翠瓜，推廣嘉義水果，並祝全天下的媽媽們「母親節快樂」。

長相甜美的邱韻潔曾經赴日學習藍帶甜點技巧，這次教製的蛋糕，水果都來自嘉義縣農民種植，有大林鎮小番茄、竹崎鄉香蕉、民雄鄉鳳梨、鹿草鄉西瓜及嘉義青農種的高級翡翠瓜。

陳明文笑說，自己做的蛋糕雖然有點不上相，希望老婆看到會開心，這是他第一次動手做蛋糕，發現真的不簡單，因此格外能感受平日媽媽們的辛苦。

陳明文的母親節海綿蛋糕食譜：

1.將165克全蛋+80克細砂糖隔水加熱至38度（要不斷攪拌避免接觸缸底的蛋被煮熟），打發至蓬鬆（此時鋼盆已降至常溫，將麵糊用打蛋器提起時畫8可見形狀不會消失）。

2.加入過篩之低筋麵粉80克輕拌，在拌勻前還看得到ㄧ些麵粉時加入融化的30克奶油，快速輕拌至混合。

3.平均倒至2個6吋圓模中（入爐前烤盤整個輕敲，震出麵糊內的空氣），烤170度20分鐘。

4.製作鮮奶油香堤：鮮奶油250克+20克細砂糖打發至有些紋路即可使用。

5.準備多項嘉義在地新鮮水果做創意擺設，獨一無二的母親節蛋糕就完成!