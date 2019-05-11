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台水董座不拆北港5棟舊宿舍 議員：當過縣長就是不一樣

2019-05-11 12:22聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣北港鎮水道頭園區已發展成重要觀光景點，區內舊宿舍閒置，水公司打算拆除，地方文史人士齊聲反對，儘管只是5棟未列歷史建物的舊房舍，還驚動台水董事長魏明谷親往勘查，魏董發現宿舍一拆，美麗的園區將缺一角，當場直言「不拆！」霸氣十足，讓議員和文史人士感受「當過縣長的，果然不一樣！」

北港水道頭園區擁有全國唯一的十角辦公水塔，即水塔和辦公室合併的圓體建築，從日據時代留存至今，搭配區內蓄水池，經前雲林縣長蘇治芬引進新元素，打造成一座水的文化園區，花木扶疏，水光倒影，與北港朝天宮連結成重要的文化景點。

古蹟水塔闢為遊客中心，活化成果尤佳，連台灣燈會都在此園區開辦，尤其該園區緊鄰女兒橋和北港溪魅力河川公園，已成許多遊客必玩及網友力荐的熱門景點。

為重建水道頭百年歷史場域，立委蘇治芬積極爭取文化部將區內宿舍群開發為水的文化館及咖啡民宿，沒想到最近傳出水公司計畫把其中5棟舊宿舍拆除，同時也有意調整園區的生態池，北港文史人士挺身反對，並向立委蘇治芬陳情。

台水董座魏明谷親往踏勘，雲林縣議員蔡岳儒、文化處長陳璧君、文資科長曾惠君、文史團體也到場說明並表達「護屋」的態度。

文史人士廖世冠、蔡享潤、吳登興等人說，北港水道頭建於昭和年間，區內各項汲水設施和淨化水池保留完整，古蹟水塔及歷史建築群，已列為歷史現場再造修復中的工藝園區，北港朝天宮每年有超過七百萬人次觀光人潮，他們希望能全區保存活化，開放OT讓文創進駐，學習華山園區成功的案例，讓台灣的水歷史和水故事，完整重現於國人眼前。

議員蔡岳儒也說，已超過50年的水廠長宿舍雖是戰後的建築，未列歷史建物，但格局跟日治時期一樣，儘管有些破損塌陷，但結構完整，希望能協議保留修復，作為北港文創基地。

「不拆！」走完園區的台水董座魏明谷一聲不拆，宛若定心丸，他表示，難得地方對水文化保存如此用心費力，開闢這麼美的水公園，舊屋拆了會讓美麗缺了一角，期待文史團體和縣府共同努力，朝著理想去完成，水公司會配合保留園區的完整性。

董座監定的允諾，文史人士甚感欣悅，議員蔡岳儒更說，當過縣長的果然不一樣，觀點看法接地氣。

地方文史人士向台水董座魏明谷說明北港的水道頭歷史。記者蔡維斌／攝影
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北港水道頭園區籬笆內的舊宿舍面臨拆除，地方反對。記者蔡維斌／攝影
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國內唯一的北港水道頭古蹟辦公水塔，夜間之美，無以倫比，是年輕人最愛，成為朝天宮週...
國內唯一的北港水道頭古蹟辦公水塔，夜間之美，無以倫比，是年輕人最愛，成為朝天宮週邊最熱門景點。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣議員蔡岳儒向水公司董座魏明谷爭取保留舊宿舍。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒向水公司董座魏明谷爭取保留舊宿舍。記者蔡維斌／攝影
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早年的水廠主管宿舍面臨被拆。記者蔡維斌／攝影
早年的水廠主管宿舍面臨被拆。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮宿舍歷史建築
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