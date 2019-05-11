嘉市表揚模範母親 天下每位媽媽都是勇媽

2019-05-11 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



母親節快樂！嘉義市政府今天舉行模範母親暨孝行楷模表揚大會，市長黃敏惠和議長莊豐安感謝母親為家庭付出，因為有愛，才能面對困難、化解挫折，表揚14位模範母親、12位慈馨媽媽、11位孝行楷模。

黃敏惠表示，生命如此短暫，愛要及時，為人子女無論再忙，都要珍惜和父母相聚時光；天下每位媽媽都是勇媽，為了子女不辭辛勞默默付出在這個屬於媽媽的節日，「母親節快樂！」

模範母親中最年長者饒林文繡現年93歲，育有2子5女，年輕時邊照顧孩子邊為人作裁縫貼補家用。在克勤克儉、量入為出下，孩子們逆境中成長，也都順利完成學業，建立自己的家庭並服務於社會。其經常作衣服送較弱勢親友，每年在各寺廟捐款、捐米、參與城隍廟慈善會濟貧，幫助弱勢，堪稱現代社會之表率。

慈馨媽媽王陳秀枝現年91歲，最小的兒子、嘉義市林森里長王廣禮在週歳時不幸感染小兒麻痺病毒，從此不良於行。其始終秉持著不間斷的鼓舞及關懷的態度教育王廣禮，使其毫不畏懼展現自信，養成熱愛生命、堅韌不拔的個性、自助助人的精神。