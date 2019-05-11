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田耕莘樞機主教紀念教堂 空拍如一頂帳篷

2019-05-11 10:40聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義市空拍攝影家簡國輝最近為天主教輔仁中學校慶，拍攝慶祝校慶紀念影片，出動空拍機，從空中拍攝毗鄰校園的天主教聖言會田耕莘樞機主教教堂，他意外驚喜說，竟有這麼美麗的教堂隱身市區，他將教堂美照貼上臉書，網友大為讚賞，有人說「我居然不知道我家旁，有這麼美的教堂！」

從空中觀看田耕莘樞機主教紀念教堂形狀，有人說像樞機主教帽子，也有人說，像一頂帳篷，這座美麗教堂，述說帶領華人走向世界的亞洲首位樞機主教田耕莘與台灣的故事。

聖言會長、輔仁中學前校長張日亮神父說，全球第一位華人樞機主教田耕莘病逝嘉義市，田樞機愛主愛人，生活簡樸，田樞機簡樸棺木骨骸就在教堂地下室祭台下方，教堂有如大型建築藝術，以聖殿帳篷做設計理念，象徵梅瑟帶領以色列人到福地旅途上，橫越沙漠以帳篷做庇護過程。

田耕莘樞機主教紀念教堂設計，仿羅馬聖伯多祿教堂，透過十字架連結到地下，象徵生者與死者在每次彌撒中，與復活的基督相連，張日亮說，田樞機生在大陸，死在台灣，庇佑國人，芳表風範啟迪眾人。

田樞機主教1890年生在清朝末年，動盪不安大陸山東省，1967年在嘉義終老，78年歲月為台灣貢獻良多，55歲被敕封為樞機主教，成為全球第一位非白人樞機主教，也是亞洲及華人第一位樞機。

田樞機一生傳揚聖道，1957年抵台傳教，促成輔仁大學及中學復校，耕莘文教院及醫院成立，田樞機所屬的聖言會士安大森1981年設計紀念樞機教堂，l988年興建，1990年紀念樞機百歲冥誕完工，2年前，田樞機創立的中華聖母傳教修女會與聖言會，在田耕莘樞機主教紀念教堂，為他舉辦盛大隆重逝世50周年追思感恩禮。

從空中觀看田耕莘樞機主教紀念教堂形狀，有人說像樞機主教帽子，也有人說，像一頂帳篷...
從空中觀看田耕莘樞機主教紀念教堂形狀，有人說像樞機主教帽子，也有人說，像一頂帳篷，這座美麗教堂，述說帶領華人走向世界的亞洲首位樞機主教田耕莘與台灣的故事。圖／簡國輝提供
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從空中觀看田耕莘樞機主教紀念教堂形狀，有人說像樞機主教帽子，也有人說，像一頂帳篷...
從空中觀看田耕莘樞機主教紀念教堂形狀，有人說像樞機主教帽子，也有人說，像一頂帳篷，這座美麗教堂，述說帶領華人走向世界的亞洲首位樞機主教田耕莘與台灣的故事。圖／簡國輝提供
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從空中觀看田耕莘樞機主教紀念教堂形狀，有人說像樞機主教帽子，也有人說，像一頂帳篷，這座美麗教堂，述說帶領華人走向世界的亞洲首位樞機主教田耕莘與台灣的故事。圖／簡國輝提供
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從空中觀看田耕莘樞機主教紀念教堂形狀，有人說像樞機主教帽子，也有人說，像一頂帳篷，這座美麗教堂，述說帶領華人走向世界的亞洲首位樞機主教田耕莘與台灣的故事。圖／簡國輝提供
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