水利會長發送小神衣 誠心祈求風雨順、萬民安
決意參選下屆雲林縣海線立委的雲林農田水利會長林文瑞，最近製作了1000件六房媽小神衣平安符，親自送到虎尾鎮下溪里六房媽紅壇，為小神衣上香過火，這些經過六房媽祖加持的平安符，將於本月19日六房媽過爐繞境當天，發送給民眾，護祐閤家平安。
自稱「媽祖ㄟ囝仔」的林文瑞，是媽祖虔誠信徒，大半生投入農田水利，從基層到會長，興修水利，讓農耕用水無虞，照護農民，全力推行灌溉普及化，據水利會統計，水路總長度已足以繞地球一周。
「禮輕情意重！」林文瑞自感沐浴神恩，從小受六房媽庇祐，真心希望把平安分享給大家，所以製作了1000件小神衣平安香包。
林文瑞今天將小神衣送到紅壇過香火，並親自上香請求媽祖加持，他說，這份誠心就只想許大家一個平安的未來。
這批小神衣是用六房媽平安符折製而成，件件都是純手工，預定5月19日六房媽祖過爐繞境時發送給民眾，庇佑平安。
列屬國家重要民俗的六房媽祖，極具特色，沒有固定的廟宇，每年由轄內五股64庄信徒擲筊選出的爐主，興建紅壇（臨時廟）供奉六房媽，媽祖年年「搬家」，從舊紅壇一路平安繞境到新紅壇，信徒動員護駕，鑼鼓喧天，熱鬧非凡，蔚為台灣廟會特色。
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