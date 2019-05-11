水利會長發送小神衣 誠心祈求風雨順、萬民安

2019-05-11 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



決意參選下屆雲林縣海線立委的雲林農田水利會長林文瑞，最近製作了1000件六房媽小神衣平安符，親自送到虎尾鎮下溪里六房媽紅壇，為小神衣上香過火，這些經過六房媽祖加持的平安符，將於本月19日六房媽過爐繞境當天，發送給民眾，護祐閤家平安。

自稱「媽祖ㄟ囝仔」的林文瑞，是媽祖虔誠信徒，大半生投入農田水利，從基層到會長，興修水利，讓農耕用水無虞，照護農民，全力推行灌溉普及化，據水利會統計，水路總長度已足以繞地球一周。

「禮輕情意重！」林文瑞自感沐浴神恩，從小受六房媽庇祐，真心希望把平安分享給大家，所以製作了1000件小神衣平安香包。

林文瑞今天將小神衣送到紅壇過香火，並親自上香請求媽祖加持，他說，這份誠心就只想許大家一個平安的未來。

這批小神衣是用六房媽平安符折製而成，件件都是純手工，預定5月19日六房媽祖過爐繞境時發送給民眾，庇佑平安。