婆婆媽媽志工的力量 小學圖書館假日開放社區共讀

2019-05-11 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣中埔鄉沄水國小透過前瞻計畫經費，將校內原本老舊的圖書館大翻修，全新變裝成現代化又有設計感的閱讀場所，並兼具社區共讀站功能，社區志工婆婆媽媽們更主動投入，犧牲假日輪流排班，讓沄水國小的圖書館周六和周日都能開放給社區民眾閱讀。

國中小學校若地處偏鄉，圖書館多是利用閒置教室，只有書架和桌椅，且設備老舊，校方也一直苦無經費整修或打造全新圖書館。社區共讀站是教育部推出的前瞻計畫，將國中和國小的老舊圖書館全新整修，但要求開放社區民眾借閱。

不過學校圖書館若要假日或晚間開放，都需要額外人力，許多學校不得不放棄。嘉義縣共有47間國中小學申請設置社區共讀站，目前有21間學校揭牌，但有的志工人力不足，周六日僅有一天開放，或只能部分周間晚間開放。

中埔鄉沄水國小雖是郊區小校，青壯人口外流，但社區的婆婆媽媽志工們相挺，輪流排班，還有6、70歲的阿嬤也一起來幫忙，社區共讀站周六和周日都從上午開放到下午，是少見的全假日開放社區共讀站。