偏鄉棒球員穿破舊球鞋沒錢換 民代募資送新鞋

2019-05-11 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣東石國中棒球歷史悠久，在各項比賽成績斐然，球隊經費大多向縣府申請扎根計畫，1年預算40萬元，必須應付整個球隊經營，苦無經費添購新鞋，甚至要撿其他球隊淘汰的球具來用，教練鍾國忠向立委蔡易餘求助，蔡向企業募款，訂製日本品牌運動學贈送給學，給予球員最實質的鼓勵。

東石國中球隊孕育不少職棒選手，近期奪下2018年傳福盃全國青少棒第三名佳績及107學年軟式棒球嘉義縣聯賽冠軍，6月8日將出賽華南金控盃。教練鍾國忠說，球隊經費有限，出外比賽的交通住宿費用、伙食費等等，都是大筆開銷，其餘只能省著用。

小球員們棒球鞋經過辛苦的比賽及練習，開始破損，但球員使用的球具，都必須撿其他球隊淘汰的物品，校方苦無經費換球鞋，教練鍾國忠才找上立委蔡易餘幫忙，透過立委向企業團體募捐球鞋，並尋求企業以計畫贊助培育小朋友。

小球員們在6月出賽華南金控盃前收到新訂製的球鞋，開心全寫在臉上。校長黃國軍表示，感謝委員一直以來的關心，予以資源上的大力幫忙協助，希望用最好的成績來報答。