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台糖嘉縣豬舍改建 村民：先解決臭味

2019-05-10 23:25聯合報 記者魯永明／嘉義縣報導

台糖嘉義縣畜殖場採傳統豬舍養豬，豬屎臭味長期造成在地居民困擾。 圖／聯合報系資料...
台糖嘉義縣畜殖場採傳統豬舍養豬，豬屎臭味長期造成在地居民困擾。 圖／聯合報系資料照片
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台糖嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計畫改建現代水濂式密閉豬舍，村民質疑審查黑箱作業，以改建之名行擴建增養之實，擔心惡臭加劇，村長向鄉公所陳情，成立「拒絕豬屎味自救會」抗爭，台糖定15日晚間在東後寮廟口與村民溝通，化解阻力。

台糖嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、...
台糖嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計劃改建，村民擔心惡臭加遽，成立「拒絕豬屎味自救會」，路口掛抗議布條。圖／讀者提供 魯永明
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台糖嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、...
台糖嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計劃改建，村民擔心惡臭加遽，成立「拒絕豬屎味自救會」，備妥抗議布條。圖／讀者提供 魯永明
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「捍衛家鄉，保護家園，抵制黑箱作業，還我空氣品質！」村民開臉書自救會社群發聲，在路口掛白布條抗議，豬屎味長期困擾，台糖應先將舊豬舍臭味問題解決，再來談擴建，不能有特權；有村民說「南風吹起，屎味飄逸，惡臭滲進我家，就像蒼蠅繞著廚餘，沒辦法驅離，家的記憶只剩下臭氣」。

東光村長趙崇福及東榮村長丁勝義連署陳情說，畜殖場位在東光村中心，長期製造臭味又有廢水汙染，村民苦不堪言，居住品質低；趙崇福說「住外地孫子回鄉指稱聞到臭味地方，就是阿公家！」讓人聽了難過氣憤，台糖錢多地廣，為何要破壞他們生活環境，為維護清淨家園，呼籲鄉民站出來，拒絕養豬場

台糖畜殖事業部副執行長魏志松說，立法院通過台糖各地畜殖場改建計畫預算，預定110年底完工，岸內場預計投資5、6億元，改建水濂式密閉豬舍，廢水管路密閉，可有效妥善處理沼渣液，阻絕臭味，會加強與村民溝通。

義竹鄉長黃阿家強調，她與村民站在一起，要求台糖做好溝通；縣府農業處畜產科說，岸內畜殖場飼養1萬1790頭，台糖申請改建非擴建，未增加養豬頭數，改建申請案還未送到縣府審查。環保局說，豬屎味稽查困難，多次稽查未超標，會加強廢水處理設備源頭稽查，管控臭味。

自救會立法院養豬場河川汙染台糖
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