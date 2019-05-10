影／臺南鳳梨好筍季龍崎竹好活動 19日龍崎文衡殿登場

2019-05-10 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



「2019年臺南鳳梨好筍季」龍崎竹好產業文化活動，預計19日在龍崎文衡殿舉行，下午主辦單位龍崎區公所邀請市長黃偉哲到場場介紹在地美味竹筍與甜美鳳梨，黃偉哲笑稱為了推廣台南農特產品已發福不少，但量多質精的台南農特產品一定要推廣給大家，「肚子變大也甘願」。

黃偉哲表示，「無竹令人俗」，宴席不能缺少竹筍，台南的鳳梨與竹筍品質第一，歡迎大家來品嘗，上任市長至今4個月因吃太多美味台南農特產品，已發福5公斤，但只要台南農特產品能有銷售佳績，「皮帶漸緊終不悔」。

龍崎區公所開幕當天配合推出「龍崎鳳梨好筍宴」料理美饌，由在地金牌總廚盧正治總鋪師的寶珍味創意料理團隊，推出10道古早美味竹筍鳳梨料理，桌宴開放預約60桌兩天內預約一空，黃偉哲說，明年一定要再辦，增加更多桌。

龍崎公所表示，開幕當天早上9到12點有龍崎國小絲竹樂及社區阿公阿嬤等精彩活動表演，還有結合龍崎區農會舉辦一年一度綠竹筍評鑑大賽，攤位區則有龍崎、關廟、新化等農會及新農人共計40攤攤位行銷在地農產品、竹編藝品展示、竹炭除臭包DIY及削鳳梨比賽、套竹筍圈圈等趣味活動，還有多項精美禮品，要讓大家玩遊戲、嘗美食。