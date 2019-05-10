籌拍臺灣三部曲 魏德聖：不重視電影就沒滋味了

2019-05-10 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



以國片《海角七號》等電影走紅的導演魏德聖今天下午受台中市建築經營協會大師講座邀請，演講「用電影創造無煙囪商機與人文價值」，他分享近年籌拍《臺灣三部曲》，到蓋「豐盛之城」歷史文化體驗園區心路歷程。他形容，台灣電影就像用來佐味的鹽巴一般，詮釋本土生活、歷史記憶，如果台灣只重經濟、政治，而不重視電影，就好比大魚大肉沒有佐味的鹽巴，是沒有滋味的。

台中建築經營協會理事長梁信雄說，魏德聖導演可以說是台灣電影界的苦行僧，在國片市場經營很辛苦的情況下，堅持拍出《海角七號》、《賽德克巴萊》、《KANO》等叫好又叫座的電影。他感謝教委會主委傅枝火邀請魏德聖演講，商業周刊副總尤子彥擔任引言人，了解魏導近幾年籌拍《臺灣三部曲》的心路歷程。

魏德聖說，他近年來正在籌拍《臺灣三部曲》，重現17世紀荷蘭在台灣興建熱蘭遮城（今安平古堡）、普羅民遮城，以及平埔族西拉雅部落等，並且分別用荷蘭人、明朝漢人和西拉雅部落平埔族等三個同年代、不同背景的男主角為主軸，再以同一女主角串穿三部曲，拍攝三部互有關係卻又各自獨立的電影，讓國民能透過電影明白當時在這片土地發生過的歷史事件。