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嘉市推多元支付標章 黃敏惠拚「嗶經濟」讓生活更便利

2019-05-10 18:47聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市政府為提供消費者多元付費方式選擇，嘉市智慧科技處今天舉行「多元支付標章」說明記者會，除推廣店家申裝多元支付設備外，即日起並提供「多元支付服務標章」認證申請，希望能提升行動支付普及率。嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉嘉觀光、消費重心，希望藉由提升嘉義市大專院校周邊店家應用行動支付工具，帶動經濟發展，打造嘉義市成為電商之都。

黃敏惠表示，嘉義市身為觀光休閒的消費中心，為帶動本市經濟發展，市府向經濟部工業局申請智慧城鄉計畫，由中華電信承辦「無現金大學生活城計畫」，希望藉由多元支付的消費方式，讓民眾出門不必帶錢，只要帶手機、卡片就可以到處通行無阻，同時，也減輕店家收款的負擔，並可透過多元支付後台系統的大數據分析，作為營運銷售參考，可以說是好處多多。

嘉義市目前超過58家店家提供行動支付服務，而有商家在觀望，擔憂加入後國稅局會依此要求開發票；財政部南區國稅局嘉義分局分局長林啟智今強調，同意行動支付業者提供銷售額資料給國稅局作為查定銷售額的參考，即使銷售額超過20萬元仍可免使用統一發票，以提升消費者購買動機及營業效率、減少現金遭竊風險及保管困擾。

嘉義市政府智慧科技處今天舉行「多元支付標章」說明記者會，打造嘉義市成為電商之都。...
嘉義市政府智慧科技處今天舉行「多元支付標章」說明記者會，打造嘉義市成為電商之都。記者姜宜菁／攝影
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黃敏惠行動支付
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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