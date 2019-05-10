嘉市推多元支付標章 黃敏惠拚「嗶經濟」讓生活更便利

2019-05-10 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府為提供消費者多元付費方式選擇，嘉市智慧科技處今天舉行「多元支付標章」說明記者會，除推廣店家申裝多元支付設備外，即日起並提供「多元支付服務標章」認證申請，希望能提升行動支付普及率。嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉嘉觀光、消費重心，希望藉由提升嘉義市大專院校周邊店家應用行動支付工具，帶動經濟發展，打造嘉義市成為電商之都。

黃敏惠表示，嘉義市身為觀光休閒的消費中心，為帶動本市經濟發展，市府向經濟部工業局申請智慧城鄉計畫，由中華電信承辦「無現金大學生活城計畫」，希望藉由多元支付的消費方式，讓民眾出門不必帶錢，只要帶手機、卡片就可以到處通行無阻，同時，也減輕店家收款的負擔，並可透過多元支付後台系統的大數據分析，作為營運銷售參考，可以說是好處多多。