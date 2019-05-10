影／反酒駕立法有請史豔文演給你看

2019-05-10 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



薪傳獎得主、五洲園掌中劇團負責人黃文郎有感於今年農曆年前台中一名大學生被酒駕累犯撞死，看到立委沈智慧為反酒駕立法奔走，因此製做以史豔文、哈麥二齒、怪老子共同演出的史豔文反酒駕影片響應表達支持，並且在今天上架。

五洲園掌中劇團負責人黃文郎、團員廖正淵等人，今天帶來掌中戲偶史豔文、哈麥二齒、公道伯（怪老子），並且把這部「反酒駕影片」影片，送到立委沈智慧台中服務處，表達支持之意。沈智慧熱誠接待，並且保證會在立法院努力為台中市民打拼。

黃文郎說，今年農曆年前發生酒駕累犯撞死一名男大學生，看到家屬傷心難過的新聞畫面，心裡很不忍，後又看立委沈智慧立法院奔走，提案「酒駕致死等於故意殺人應判死刑」，把民眾的心聲講出來，因此有了「做影片來贊助」的心意。

廖正淵說，影片由史豔文、哈麥二齒、公道伯出演，片長4分43秒，從發想到編劇、拍攝、剪輯、音效、字幕等後製，用2個月完成，表達「酒駕零容忍，大家一起來」心聲。沈智慧就任不到2個月，完成「有酒駕記錄者車輛強制加裝酒精鎖」的修正法案，表現令人激賞。

立委沈智慧說，她在反法駕立法的推動上，已完成酒精鎖立法，已三讀通過執行，「酒駕再犯肇事致死最高處無期徒刑或死刑」的立法部份，已進入協商階段。