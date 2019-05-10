移民署辦母親節活動 泰二代歌手為「新」媽媽獻唱

2019-05-10 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



母親節將至，移民署今天邀請越、印、泰、菲、韓、柬及大陸等地的新住民媽媽，分享母國的母親節，並請新二代子女並表演歌唱、舞蹈、朗誦短詩娛親。

移民署今天為新住民媽媽舉辦一場母親節聚會活動，除準備各國美食點心，邀請新住民媽媽分享母國的母親節文化，也安排新二代們的表演歌唱、舞蹈，為母親獻上感恩與祝福。

泰籍新二代賴宏洺上個月剛舉辦人生第1場個人演唱會，圓了自己的夢想，他獻唱泰語「母親的愛」，感謝長期以來支持他的母親陳瑪莉；越籍新二代的謝孟庭今年才6歲，藉著朗讀短詩獻給媽媽陳玉水，活潑可愛的表演令人印象深刻；未來有心報考移民官的楊靜涵，則是透過移民官媽媽鄭玉琴，報名參加這個有意義的活動，他演奏的傳統二胡演奏，獲得滿場掌聲。

席間，副署長梁國輝為在場的新住民媽媽獻上康乃馨，除祝賀「母親節快樂」外，也願全台的母親們都能在這片土地上過得充實美滿。梁表示，在新住民母親的用心教養下，新二代逐漸展現出他們的才能，梁也提醒在座的新二代，對於母親的辛勞與付出要心存感激，莫忘「羔羊跪乳、烏鴉反哺」的孝心。