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移民署辦母親節活動 泰二代歌手為「新」媽媽獻唱

2019-05-10 15:22聯合報 記者李隆揆╱即時報導

母親節將至，移民署今天邀請越、印、泰、菲、韓、柬及大陸等地的新住民媽媽，分享母國的母親節，並請新二代子女並表演歌唱、舞蹈、朗誦短詩娛親。

移民署今天為新住民媽媽舉辦一場母親節聚會活動，除準備各國美食點心，邀請新住民媽媽分享母國的母親節文化，也安排新二代們的表演歌唱、舞蹈，為母親獻上感恩與祝福。

泰籍新二代賴宏洺上個月剛舉辦人生第1場個人演唱會，圓了自己的夢想，他獻唱泰語「母親的愛」，感謝長期以來支持他的母親陳瑪莉；越籍新二代的謝孟庭今年才6歲，藉著朗讀短詩獻給媽媽陳玉水，活潑可愛的表演令人印象深刻；未來有心報考移民官的楊靜涵，則是透過移民官媽媽鄭玉琴，報名參加這個有意義的活動，他演奏的傳統二胡演奏，獲得滿場掌聲。

席間，副署長梁國輝為在場的新住民媽媽獻上康乃馨，除祝賀「母親節快樂」外，也願全台的母親們都能在這片土地上過得充實美滿。梁表示，在新住民母親的用心教養下，新二代逐漸展現出他們的才能，梁也提醒在座的新二代，對於母親的辛勞與付出要心存感激，莫忘「羔羊跪乳、烏鴉反哺」的孝心。

梁國輝說，新住民結婚來台，除了要適應台灣的生活與文化差異，有了小孩後，更要負起照顧家庭及養育小孩責任，因此新住民媽媽比ㄧ般人須付出更多的心力，移民署永遠是新住民及新二代最堅強的後盾，近5年來推動「海外培力計畫」「新職人培育計畫」「築夢計畫」，願和大家一起攜手培育下一代，期望新二代日漸茁壯。

移民署今天邀請越、印、泰、菲、韓、柬及大陸等地的新住民媽媽，分享母國的母親節，並...
移民署今天邀請越、印、泰、菲、韓、柬及大陸等地的新住民媽媽，分享母國的母親節，並請新二代子女並表演歌唱、舞蹈、朗誦短詩娛親。記者李隆揆／翻攝
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副署長梁國輝為在場的新住民媽媽獻上康乃馨。記者李隆揆／翻攝
副署長梁國輝為在場的新住民媽媽獻上康乃馨。記者李隆揆／翻攝
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新住民移民署母親節
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