小旅行、音樂及產業體驗 台南漁光島變的不一樣

2019-05-10 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「來漁光島，不僅只有拍照！」台南市安平區公所集結漁光島與在地社區小舖、文創攤商聯合成立綠光森林市集，與在地NGO等共同辦理海岸森林之旅、濱海音樂市集和剖蚵快手大賽，預計5月18日、6月29日登場，邀請民眾一同走進安平的祕密花園，認識漁光點點的島嶼，共享自然與人文交織的美麗。

安平區長賴青足、瑞復益智中心、One little thing社會企業及議員林美燕、李啟維等人，上午為「漁光點點．小島故事」活動暖身，賴說，5月18日小島故事上集活動，島嶼同遊報名秒殺，去年已吸引30萬次民眾參與，希望今年能更上一層樓，希望民眾能看到不一樣的漁光島，而不是拍了照就走。

主辦單位表示，海洋型自然生態的漁光島，與世無爭的在地居民，身懷藝術人文的單純年輕人，愛好自由悠然的遊客，形成漁光村落成為「慢活的生活社區」的理想條件。因此，將在這慢活的漁光島場域，以漁光特色為主體，結合安平所有營造點社區協會，和瑞復益智中心、在地NGO等共同辦理海岸森林之旅、濱海音樂市集和剖蚵快手大賽等活動，建立共享、共好的互惠機制，以藝術為主題營造漁光島獨特的小島風光。

5月18日登場活動，包括上午島嶼同遊，藉由在地導覽深入認識漁光島的歷史與地理環境，在時光的蛻變中，紀錄美好時刻；中午小島共餐，吹海風、品好味，與海島風光同享美食；下午1時至6時重頭戲則有